Dschungelcamp 2023: Streit zwischen Tessa Bergmeier und Cecilia Asoro eskaliert!

Harmonie im Dschungelcamp? Fehlanzeige! Nach der Schatzsuche kommt es nämlich zwischen Tessa Bergmeier und Cecilia Asoro zu einem heftigen Streit. Der Zoff zwischen den Kandidatinnen scheint völlig aus dem Ruder zu laufen.

Präzision und eine ruhige Hand sind das Geheimrezept für die heutige Schatzsuche, die Tessa und Cecilia gemeinsam antreten. Um sie zu gewinnen, müssen die beiden Frauen Fragen beantworten. Die Antworten auf die Fragen sind immer Zahlen. Während Tessa in einer Halterung am Kran hängt, steht Cecilia hinten am Kran und ist für die Steuerung zuständig. Cecilia kann aber nichts sehen, sodass sie allein auf die Anweisungen von Tessa vertrauen muss. Kommunikation und Teamwork sind hier entscheidend.

„Beantwortet die ersten vier Fragen und baut anhand eurer Lösungen einen Turm aus den großen, roten Würfeln. Die Zahlenreihenfolge bildet euren Code für das linke Schloss an der Schatztruhe. Die anderen Fragen bilden den Code für das rechte Schloss. Schafft ihr es, die Schlösser vor dem dritten Gong zu öffnen, gehört die Schatztruhe euch“, so die Spielanleitung. Die zwei schaffen es, innerhalb der Spielzeit die zwei Türme zu bauen. Leider haben sie aber zwei Fehler gemacht und können somit die Schlösser für die Schatztruhe nicht öffnen. Zwei echte Hochstaplerinnen.

Nach der Schatzsuche eskaliert der Streit

Nach der gemeinsamen Schatzsuche hat Cecilia das Bedürfnis, ein Thema zu klären: „Du sprichst manchmal mit mir, als ob ich ein Baby bin, du machst dann so eine Babysprache. Da fühle ich mich getriggert“, so der 26-jährige Reality-Star. Tessa ist zunächst dankbar für Cecilias Feedback: „Gut, dass du mir das sagst, das appreciate ich, dann mache ich es das nächste Mal anders. Ich wollte dich einfach nur trösten. Mach‘ ich nicht mehr.“ Cecilia daraufhin: „Ich kenne so eine Sprechweise nicht, wenn man mich ‚Baby‘ und so nennt.“

„Dann meide ich dich, weil es meine Art ist, so zu sprechen. Aber lass uns besser nicht mehr weiter darüber sprechen – ich höre, dass du schon sehr aggressiv bist“, so Tessa. Der Streit eskaliert: „Sag mal, was redest du da“, will Cecilia wissen und weiter: „Du hast zwei Gesichter. Manchmal switchst du und redest so heftig, obwohl dir keiner was getan hat.“ „Du brauchst mich für meine liebevolle Art nicht angreifen. Wer bist du, mich zu kritisieren? Nimm bitte Abstand, rede mit dir selbst. Ich habe nichts falsch gemacht. Du hast Null Respekt. Es reicht, Cecilia. Geh weg und lass mich in Ruhe“, schreit die 33-jährige Tessa und geht aus der Situation raus. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!