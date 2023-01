Dschungelcamp 2023: Streit zwischen Gigi Birofio und Lucas Cordalis eskaliert!

Tag 14 im Dschungelcamp: Cecilias Auszug beschäftig vor allem Gigi, der lieber Claudia aus dem Camp gehabt hätte und sie das deutlich spüren lässt. Bei der „Unhappy Hour“ müssen Papis, Lucas und Gigi ordentlich schlucken und die Rückkehr ins Camp artet in einem heftigen Streit aus.

„Du wirst mir so fehlen“, wiederholt Papis immer wieder und nimmt Cecilia in den Arm. „Als Achte zu gehen, hört sich irgendwie komisch an“, so Cecilia bei ihrem letzten Besuch im Dschungeltelefon. „Aber was soll ich machen. Ich war so, wie ich bin und mein Weg wird trotzdem weitergehen!“ In Gigi brodelt es gewaltig, schließlich muss seine engste Vertraute das Camp verlassen. Rauchend tigert der Reality-Star im Camp auf und ab und greift plötzlich Claudia verbal an: „Warum bist du nicht gegangen, wenn du unbedingt willst? Ich kann dein Gejammer nicht ertragen“, motzt er laut in Claudias Richtung und tritt gegen einen Busch.

Claudia und Djamila verstehen die Welt nicht mehr. Papis holt Gigi schließlich runter, alle seien gerade mit ihren Gefühlen überfordert. Lucas ist geschockt von Gigis Reaktion, das sei unglaublich respektlos: „Tja, Gigis Mama ist gegangen“, meint der 55-Jährige. Cosimo kündigt er an, darauf ab jetzt „ein Auge zu haben“. Gigi entschuldigt sich schließlich halbherzig bei Claudia, diese erwidert nur trocken „supi“. „Da kam ein Emotionen-Schuss bei mir auf einmal raus“, erklärt er im Dschungeltelefon sein Verhalten. „Ich habe es nicht verstanden, warum ein Mensch gehen musste, der eine der realsten Personen im Reality ist. Cecilia hätte alles gegeben. Sie hätte sich einen Finger abgeschnitten, um die Krone mit nach Hause zu nehmen. Und hier sind Menschen, die nicht einmal Bock haben, hier zu sein!“

„Unhappy Hour“ für Papis sowie seine Gäste Gigi und Lucas

„Die drei Musketiere sind wieder am Start“, so Lucas, als er gemeinsam mit Papis und Gigi zur „Unhappy Hour“ bei Sonja Zietlow und Jan Köppen eintrifft. Es ist eine Essens- und Trinkprüfung. „Ich freue mich, ich werde alles probieren“, so Papis voller Energie. Doch er muss nicht alleine die speziellen Snacks und Drinks in dieser Dschungel-Bar schlucken. Es werden drei Runden gereicht. Papis muss an jeder teilnehmen, kann aber jeweils einen seiner Mitstreiter einladen, der das Gleiche schlucken muss. Nur wenn sie Snack und Drink in jeweils 60 Sekunden herunterbekommen, gibt es Sterne.

Lucas ist der erste Gast, den Papis zu „Kroko-Riegel“ (Krokodil-Kloaken auf einem Fisch-Schleim-Block) und „Ein-Po-Rol Spritz“ (Schweine-Anus, Eingeweide-Saft und Kuh-Urin) einlädt. Während beide Stars heftig kauen, schaut Gigi angewidert weg. Papis ist schnell fertig, Lucas schafft es nicht innerhalb der Zeit. Dann ist der Drink dran. Schnell haben beide den Drink geschluckt. Gigi darf in der zweiten Runde mitsnacken und trinken. Es werden „Flips“ (Hühnerherzen mit Kakerlaken-„Gewürz“) und ein „Maus Spezial“ (Mäuse-Schwänze mit Stink-Frucht-Saft und Stinky-Tofu-Schleim) gereicht. Gigi ist sichtlich nervös, würgt immer wieder heftigst, schafft es aber – genauso wie Papis.

Es geht weiter mit „Nüsschen“ (Ziegen-Hoden) für Lucas und Papis. „Schlucken, Lucas“, feuert Papis an, während er schon fertig ist. Doch erneut scheitert der Sänger an dem Snack. „Boah, der Papis ist echt angenervt“, stellt Sonja fest. „Trinken kann ich, ich kann nur nicht schlucken – ihr habt mehr Übung im Schlucken, das muss mal gesagt sein“, so der Sänger frustriert. Anders ist es beim „Eggspresso“ (1.000-jähriges Ei mit Pansen-Schleim und eine Haube aus Surströmming, fermentiertem Fisch). Den bekommen beide schnell runter. Bevor die „Unhappy Hour“ endet, gibt es noch ein Freigetränk für alle drei: „Rumlag XXL“ (Reste aus dem Mixer, Maden, Insekten-Saft) und damit die Chance auf einen weiteren Stern. Mit drei Strohhalmen trinken die drei Männer das Glas ganz schnell aus. Fünf Sterne wurden insgesamt erkämpft. „Wir hätten auch sieben haben können“, so Papis mit Blick auf Lucas. „Aber wir freuen uns auch über fünf!“

Heftiger Streit nach der Dschungelprüfung

„Mein Team hat mich allein im Wald zurückgelassen – geile Leistung, echt danke, Jungs“, so Lucas verärgert, als er allein ins Camp zurückkommt. Papis erklärt, dass Gigi unbedingt eine Zigarette wollte. „Dann ist das wichtiger, alles klar, wunderbar“, so der Sänger genervt. „Fünf Sterne, aber Teamleistung richtig unterirdisch. Wegen einer Zigarette vorauszurennen und mich wie einen Depp da allein stehen zu lassen…“ „Mach‘ nicht einen auf Opfer, Lucas“, barscht Gigi sofort zurück. „Lucas, fuck mich nicht ab! Erzähl mal lieber erst die ganzen Sachen“, fordert der 23-Jährige ihn auf, woraufhin Lucas sagt: „Es gibt keine Sachen!“ Schließlich gesteht er seine zwei Fehlleistungen aus der Prüfung: „Ich konnte zwei Dinge nicht runterschlucken, weil ich physisch nicht schlucken kann. Ich habe alles versucht. Seit dieser Prüfung laufe ich rum wie ein Aussätziger und die beiden zeigen nur mit dem Finger auf mich.“ „Willst du mich verarschen? Hab‘ die Eier in der Hose, was du nicht hast“, so Gigi.

Und Lucas: „Junge, denk' erstmal über deine Erziehung nach." Das lässt Gigi richtig wütend werden: „Sag nichts über meine Erziehung!" Papis kommt dem Reality-Star zur Hilfe: „Mach' nicht auf Opfer hier. Erzähl' die Geschichte, wie sie war, dann sehen wir dein wahres Gesicht. Du bist ein falscher Mann, jetzt reichts", so der 46-Jährige zu Lucas. Jolina geht Papis hinterher, der verärgert das Campzentrum verlässt. Papis erzählt ihr, warum er und Gigi so wütend sind: „Gigi hat nach der Prüfung gesagt, dass wir auch sieben Sterne hätten bekommen können, aber Lucas konnte nicht schlucken. Daraufhin sagte Lucas, dass wir ihn nicht gut darstellen. Er könnte auch tausend Dinge über uns sagen. Dann habe ich gesagt: ‚Lucas, was ist los mit dir? Was unterstellst du uns?' Vor der Kamera supercool, hinter der Kamera dann so. Das habe ich nicht erwartet von ihm." Jolina gibt Papis recht: „Das klingt wie unausgesprochene Vorwürfe." „Falsche Vorwürfe akzeptiere ich nicht. Das war alles gespielt. Er ist fake, sorry, brauch' ich nicht! Und dann hat er vor der Kamera bestritten, dass er diesen Satz gesagt hat."