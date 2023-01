Dschungelcamp 2023: Steht der Gewinner schon fest?

Es ist angerichtet! Bei RTL startet am 13. Januar 2023 die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic legt sich fest und verrät, welche Stars er im Finale sieht.

Schlafen unter freiem Himmel, Reis und Bohnen, Mitcamper und Ekel-Prüfungen – die Stars im Dschungelcamp müssen einiges über sich ergehen lassen. Ganze zwei Wochen müssen die Kandidat:innen im australischen Dschungel ausharren. Der Gewinner wird in dieser Staffel am 29. Januar 2023 gekürt – doch wer hat eigentlich die besten Chancen auf den Sieg? Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic hat dazu eine ganz klare Meinung.

Das sind die Favoriten von Ex-Dschungelkönig Filip Pavlovic

Eine Kandidatin, welche er weit vorne sieht, ist Influencerin Jolina Mennen. „Jolina hat keiner auf dem Schirm“, sagt Filip Pavlovic im Interview mit RTL. „Die wird da richtig abliefern!“, glaubt der Ex-Dschungelkönig. Denn sie sei sympathisch und vor allem ehrgeizig. Damit hätte die Beauty gute Chancen auf die Dschungelkrone. Wer laut Fulip Pavlovic ebenfalls gute Chancen auf den Sieg hätte, wären Gigi Birofio und Cosimo Citiolo. „Das wird so eine Bromance“, meint er zu den beiden Reality-Stars. Noch ist Filip Pavlovic der amtierende Dschungelkönig – das wird sich in zwei Wochen ändern. „Es war mir eine Ehre, diesen Titel tragen zu dürfen. Aber ich bin jetzt gespannt, wer der Nachfolger wird“, meint er.

Fans sehen auch Lucas Cordalis vorn

Es ist bereits die 16. Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die erste Staffel gewann Costa Cordalis. In diesem Jahr ist sein Sohn Lucas Cordalis dabei – viele Fans im Netz sehen deshalb auch den Mann von Daniela Katzenberger als Favorit. Und mit seiner sympathischen Art kann der Sänger auch immer wieder bei den Zuschauern punkten. Wer am Ende tatsächlich als Gewinner aus der Show geht, werden wir erst im Finale erfahren, welches Ende Januar bei RTL gezeigt wird. Bis dahin müssen sich die Promis unter anderem in zahlreichen Dschungelprüfungen beweisen. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!