Das Dschungelcamp ruft wieder! Die Stars und Sternchen fliegen wieder nach Down Under. Bislang gibt es noch wenige Details zur neuen Staffel – auch, welche Kandidaten dabei sind, steht noch nicht fest. RTL hat aber zumindest schon mal den Starttermin bekanntgegeben.

Das Dschungelcamp ist DAS erste Reality-Highlight des Jahres. Nach zwei Jahren, wo das Dschungelcamp aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Australien stattfinden konnte, kehrt die Show nach Down Under wieder zurück. Ganze zwei Wochen müssen die Stars am Lagerfeuer miteinander ausharren – Zickenzoff inklusive.

RTL gibt Starttermin bekannt

RTL hat nun den Starttermin offiziell bekanntgegeben. „Es ist wieder so weit: Es wird dschungelig!“, teilte der Sender auf seinem Instagram-Account mit. Los geht es am 13. Januar 2022 um 21:30 Uhr. Die regulären Folgen werden dann wieder täglich um 22:15 Uhr ausgestrahlt. Das Finale dürfte dann am 29. Januar 2022 laufen, die Wiedersehens-Show am 30. Januar. Freitag, der 13. – das halten viele für einen Unglückstag. Ob das auch für Stars im Dschungelcamp zutrifft? „Ob das auch für unsere Dschungel-Stars ein Glückstag ist?“, meinen die Macher der Show.

Welche Stars ziehen ins Dschungelcamp?

Zu den Kandidaten gibt es bisher nur Spekulationen – offiziell bekanntgegeben hat diese RTL noch nicht. Und auch, wenn „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wieder am gewohnten Ort in Australien ausgestrahlt wird – anders wird die Staffel dennoch. Denn nach neun Jahren ist Daniel Hartwich nicht mehr dabei – stattdessen wird Jan Köppen die Show gemeinsam mit Sonja Zietlow präsentieren. „Das ist eine unglaublich erfolgreiche, toll gemachte Sendung. Da will man nicht reinkomen und all das zerstören“, sagt der Moderator. Nach dem Dschungelcamp werden Angela Finger-Erben und Olivia Jones bei „Der Stunde danach“ mit Dschungelexperten sowie ehemaligen Kandidat:innen über die Ereignisse im Dschungel sprechen. Schon gelesen? Jan Köppen: So tickt der neue Dschungelcamp-Moderator!