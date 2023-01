Dschungelcamp 2023: So sah Jolina Mennen als Mann aus!

Im Jahr 2022 feierte Jolina Mennen ihr TV-Debüt. Doch auch davor war die Beauty bereits bekannt. Derzeit gehört die 30-Jährige zu den Kandidatinnen von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. KUKKSI verrät, wie sie früher als Mann aussah.

Bekannt ist Jolina Mennen vor allem durch die sozialen Netzwerken. In den vergangenen Jahren konnte sich die 30-Jährige bei Instagram & Co. eine riesige Fanbase aufbauen. Bekannt wurde sie vor allem durch zahlreiche Make-up-Videos, aber vor allem auch mit Transsexualität. Denn früher war die Dschungel-Kandidatin ein Mann und geht mit der Geschlechtsangleichung sehr offen um.

Auch im Dschungelcamp will Jolina Mennen das thematisieren. „Ich liebe eine gute Herausforderung und es macht mir Spaß, über mich selbst hinauszuwachsen. Gleichzeitig finde ich es toll, den Leuten zu zeigen, wie Transsexualität aussehen kann. Ich bin als biologischer Junge zur Welt gekommen, lebe mittlerweile seit ungefähr sechs Jahren als Frau und bin glücklicher als jemals zuvor und dort einen Berührungspunkt für Deutschland zu schaffen, finde ich sehr wichtig“, sagt Jolina Mennen im Interview mit RTL.

Und weiter: „Es ist ein zweischneidiges Schwert, auf der einen Seite könnte ich natürlich so tun als wenn alles ganz normal ist und mit einer Selbstverständlichkeit durchs Leben gehen, wie ich es im Alltag auch tue. Dennoch bin ich mir dieser Plattform und der Verantwortung, die ich für mich und die ganze Community trage, bewusst. Ich glaube, in Deutschland fehlt es noch an Repräsentanz in dieser Szene und dort ein wenig Normalität zu schaffen, Berührungsängste zu nehmen und Flagge zu zeigen, find ich ganz wichtig.“

Wie sah Jolina Mennen früher aus?

Zahlreiche User interessiert es, wie Jolina Mennen früher als Mann vor ihren Operationen aussah. In einem Video hat die 30-Jährige selbst den krassen Vergleich gemacht. In ihrem Buch „Storyline“ berichtet die 30-Jährige ebenfalls über die Geschlechtsangleichung und mit welchen Hürden der lange Weg verbunden war. Sie will gegen Stigmatisierung kämpfen und anderen Mut machen.

Welche Operationen hatte Jolina Mennen?

Jolina Mennen hat zahlreiche Eingriffe hinter sich. Die größte Operation war die Geschlechtsangleichung. Und auch sonst hat sie viel an ihrem Körper machen lassen – so beispielsweise das Gesicht, der Kinn- und Kiefer wurden reduziert, die Lippen wurden aufgespritzt und auch der Haaransatz wurde runder. Die Eingriffe waren natürlich auch ziemlich teuer – diese hat sie mit dem Auflösen eines Bausparvertrags und durch Einnahmen bei YouTube finanziert.

Ihr Ehemann Florian Mennen ist selbst durch YouTube bekannt

Nicht nur Joline selbst, sondern auch ihr Florian Mennen ist durch YouTube bekannt. Das Paar hat sich im Jahr 2010 kennengelernt. Mittlerweile haben die beiden sogar zweimal geheiratet. Nicht nur beruflich, sondern auch privat könnte es für Jolina Mennen also kaum besser laufen. Der Dschungelcamp ist nach dem RTL-Turmspringen der bisher größte TV-Auftritt für die Influencerin. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!