Dschungelcamp 2023: So reagiert Lucas Cordalis auf das Ehe-Drama!

Nicht nur IM Dschungelcamp, sondern auch abseits der Show eskalierte es in dieser Staffel gewaltig. Denn Iris und Peter Klein stürzten nach Fremdgeh-Gerüchten in eine handfeste Ehe-Krise! Nun hat sich auch erstmals Lucas Cordalis nach seinem Auszug zu Wort gemeldet.

Es war DAS Thema rund ums Dschungelcamp! Iris Klein behauptete, dass Peter sie am Rande des Dschungelcamps betrogen haben soll. Er selbst bestritt die Vorwürfe aufs Schärfste. Iris Klein hat gefühlt einen Schlussstrich gezogen, Peter Klein ist fassungslos und die Töchter völlig durch den Wind. Der Einzige, der davon nichts wusste: Lucas Cordalis! Denn schließlich war der Mallorca-Sänger bis zum Finale im Dschungelcamp und abgeschottet von der Außenwelt.

Nun hat auch Lucas Cordalis von dem ganzen Ehe-Drama erfahren. Aufgrund zahlreicher Termine nach dem Finale konnte der Mann von Daniela Katzenberger jedoch noch nicht ausführlich mit Peter Klein sprechen. „Ich habe mir große Sorgen gemacht, vermutete, dass Peter sich vielleicht verletzt hatte. Ich hatte Sonja nach ihren merkwürdigen Hinweisen immer wieder gefragt, aber bekam keine Antwort“, sagt Lucas Cordalis in der Bild.

Lucas Cordalis reagiert fassungslos auf Ehe-Drama

Und weiter: „Ich habe erfahren, dass es um eine Fremdgeh-Affäre gehen soll. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich konnte aber noch nicht persönlich ausführlich mit ihm sprechen. Aber wann ist man schon mal so lange von seiner Familie getrennt. Da reichen schon kleine Dinge. Ich hoffe, dass sich die Wogen wieder glätten. Ich liebe meine Schwiegereltern." Ob da Lucas Cordalis noch was retten kann? Das wird sich mit der Zeit noch zeigen. Denn auf Mallorca will er eine Krisensitzung organisieren. Nach den Terminen will Lucas Cordalis ausführlich und in Ruhe mit seinem Scheigerpapa reden. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar.