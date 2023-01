Dschungelcamp 2023: So lief die erste Dschungelprüfung!

Es dschungelt wieder in Australien! Sonja Zietlow hat mit Jan Köppen einen Neuen im Dschungelcamp an ihrer Seite, Dr. Bob hilft wieder, wo er kann und die Stars – Claudia Effenberg, Verena Kerth, Jolina Mennen, Cecilia Asoro, Tessa Bergmeier, Jana URKRAFT Pallaske, Djamila Rowe, Lucas Cordalis, Cosimo Citiolo, Papis Loveday, Markus Mörl und Gigi Birofio – schlüpfen zum Auftakt in ihre Dschungeloutfits, steigen in zwei Helikopter und begeben sich auf das größte Abenteuer ihres Lebens.

Beim ersten Zusammentreffen am Strand begrüßen Sonja Zietlow und Dschungel-Novize Jan Köppen die Stars: „Wenn ich euch so anschaue, dann könnte das die beste Staffel ever werden“, so Sonja. Doch die Plauderei dauert nicht lange, denn kurz darauf verkündet sie: „The party is over!“ Und Jan Köppen ergänzt: „Move, move, move!“ Nach der Abholung von Rangern schlüpfen die Stars erst in ihre Dschungeloutfits und werden anschließend auf Schmuggelware untersucht. Als Schmuggelkönig entpuppt sich Cosimo Citiolo: Ein Käsesnack, Popcorn, ein Apfel und eine Banane kommen noch zum Vorschein. Der Ranger is not amused und Cosimo wird für eine Extradurchsuchung zur Seite genommen. „Aber nicht Finger in den Popo“, bettelt der 41-Jährige.

Dann geht es direkt los Richtung Dschungelcamp: Gigi Birofio, Tessa Bergmeier, Jana URKRAFT Pallaske, Markus Mörl, Verena Kerth und Djamila Rowe müssen sich ihrer ersten Challenge stellen und aus einem Flugzeug springen – aus 3.300 Metern Höhe. Gigi: „Ich lieb‘ so Sachen, wo man kurz stirbt und dann doch noch lebt, voll geil!“ Die zweite Gruppe rund um Jolina Mennen, Cecilia Asoro, Claudia Effenberg, Lucas Cordalis, Papis Loveday und Cosimo Citiolo müssen einzeln einen 100 Meter langen Weg über ein Seil meistern, das über ein Tal gespannt ist. Als Hilfsmittel dient einzig und allein ein weiteres Seil über dem Seil, auf dem gelaufen wird. Schlussendlich schaffen es alle Stars mit 12 Sternen im Gepäck ins Camp.

Claudia Effenberg ist fix und fertig

Erschöpft kommt Claudia im Camp an: „Ich bin total am Ende nach dieser ganzen Wanderung durch den Dschungel.“ In diesen Dschungel will die Designerin nie wieder – da muss sie schon „jemand mit dem Hubschrauber abholen“. Claudia fängt an, Verena, Djamila und Tessa die „Leidensgeschichte“ ihrer Prüfung zu erzählen. Alles war schlimm: Der Weg war schlimm, der Dschungel war schlimm und außerdem war sie die Letzte, die zur Prüfung antreten musste – wie unfair. Und wieso liegen hier überhaupt schon Sachen auf den Betten? „Ich kann nicht in der Hängematte liegen. Ich bin die älteste Frau“, stellt sie klar. Auf der Pritsche liegend fragt sie sich selbst: „Oh Gott, was hab‘ ich hier gemacht?“

Die 1. Dschungelprüfung Fünf-Sterne-Dschungel-Bar-Bäh-Cue

„Hiermit erkläre ich die 16. Dschungelspiele der Neuzeit offiziell für eröffnet! Herzlich willkommen beim Dschungel-Bar-Bäh-Cue“, begrüßt Jan Köppen das prominente Dutzend. Sechs Tische stehen für sie bereit. 60 Sekunden hat jedes Duo pro Tisch Zeit, die australische Köstlichkeit zu essen, die auf ihrem Tisch landet. Für jede gegessene Portion gibt es einen Stern. Das Besondere: Jeder Tisch bekommt zwei Köstlichkeiten serviert und kann entscheiden, welche Portion er behält und welche an den nächsten Tisch weitergereicht wird.

Am ersten Tisch sitzen Claudia und Papis. „Grill-Peitschen“ (Schweine-Penis) und „Augenschmaus“ (Krokodilauge) werden von Ranger Matt serviert. „Ich nehme den Augenschmaus, der Penis geht an den nächsten Tisch“, entscheidet Claudia resolut. Nach Würgen, Husten und heftigem Kauen schaffen es beide. Gigi und Verena können nun entscheiden, ob sie den abgewiesenen Schweinepenis oder „Höllumi“ (Kotzfrucht Durian mit Soße aus Stinktofu) lieber schmausen möchten. „Ich esse kein Schwein“, entscheidet Verena, während Gigi beim Anblick beider Speisen schon würgt. Doch das „Höllumi“ wird zum echten Problem für die beiden: Kaum ist ein Bissen im Mund, wird gespuckt und gewürgt. Verena schreit. Kein Stern.

Zum Wander-Penis gesellt sich am Tisch von Tessa und Lucas ein „Schnuten-Schnitzel“ (Büffel-Zunge). Für die Veganerin ein absolutes No-Go. Das Model ist den Tränen nahe und sie protestiert wütend. Lucas nicht: „Ich nehme gerne die Zunge!“ Doch der Sänger schafft es trotz vollem Einsatz nicht. Die Zeit läuft ab. „Sorry Leute, das war einfach zu viel!“

Jolina und Cecilia haben nun die Wahl zwischen dem erneut weitergereichten Penis oder „Sack-Bällchen“ (Bullen-Hoden). „Ich glaube, der Penis ist schneller zu essen“, wägt Jolina ab. Eine gute Wahl: Noch vor Ende der Minute haben beide ihre Penisstückchen gegessen. So werden die Hoden an den Tisch von Markus und Djamila zusammen mit „Mariniertes Kot-Lett“ (Ziegen-Anus) gereicht. Djamila spuckt ihr Exemplar sofort wieder aus, Markus dagegen kaut konzentriert angestrengt weiter – mit Erfolg.

Cosimo und Jana sitzen am letzten Tisch und haben nun keine Wahl mehr. Die beiden Bullen-Hoden stehen vor ihnen. „Ich bin aber Vegetarierin. Ich hätte den Tofu gerne probiert“, lehnt Jana ab. Aber die vegetarische Portion haben ihr ja schon Gigi und Verena weggeschnappt. Cosimo nimmt einen der Hoden und es beginnt ein Schauspiel sondergleichen: Immer wieder setzt der 41-Jährige an, würgt, riecht, würgt, nimmt das „Ei“ zwischen die Zähne, würgt, riecht, würgt… Die anderen Stars biegen sich vor Lachen. Die Zeit ist vorbei und damit auch das gesamte Bar-Bäh-Cue. Fünf Sterne haben die zwölf Stars bei ihrer ersten Dschungelprüfung erkämpft. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!