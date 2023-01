Dschungelcamp 2023: So lief die Dschungelprüfung für Papis, Gigi und Lucas!

Auf Lucas Cordalis, Papis Loveday und Gigi Birofio wartet im Dschungelcamp eine ganz persönliche „Albtraumfahrt“. Claudia Effenberg und Djamila Rowe mussten unterdessen zur Schatzsuche.

„Seid gegrüßt ihr, Aussinauten“, begrüßt Sonja Zietlow Lucas Cordalis, Papis Loveday und Gigi Birofio zu ihrer Dschungelprüfung. „Heute heißt es: ‚Murwillumbah, wir haben ein Problem‘. Es ist ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer Schritt für euch“, ergänzt Jan Köppen. „Ihr drei werdet gleich in dieser Rakete platziert. Das Problem ist: Um abzuheben, muss man sie betanken und zwar mit Sternen. Das Dumme ist nur: Die Sterne sind ganz unten und der Tank ist ganz oben. In Down Under ist alles eben Under-srum“, erklärt Sonja weiter. Die drei Musketiere sind verteilt und die insgesamt neun Sterne müssen sie von unten nach oben durchreichen; dafür haben sie zehn Minuten Zeit.

Papis muss im unteren Segment aus den seitlich angebrachten Boxen, in denen Tauben, Nashornkäfer, Krokodile, Pythons, Eidechsen und eine Schlammkrabbe warten, magnetische Sterne sichern und sie hoch zu Lucas in der Mitte weiterreichen. Dieser muss die Sterne mit den Fingern hinter einem Gitter in die obere Etage zu Gigi hochmanövrieren. In der oberen Etage muss der 23-Jährige den Stern hinter Plexiglas mit einem Magneten annehmen, greifen und schließlich im Raketentank sichern. Natürlich gibt es auch mit Kakerlaken, Riesenmehlwürmern und grünen Ameisen wieder reichlich Dschungelgetier, das die Astronauten-Anwärter in ihren Boxen überrascht: „Ey, das sind ja Dinosaurier“, so Gigi. Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat es Lucas schnell raus, wie er die Sterne am besten nach oben fummelt. Und Gigi ermuntert Papis, als dieser schreit: „Papis, du hast den Größten!“ Am Ende können die drei sechs Sterne in den Tank und somit ins Camp retten.

Cosimo und Jana am Lagerfeuer

Ein ungewöhnliches Duo plaudert am Weiher. „Manchmal wünsche ich mir, ich könnte so sein wie du – so locker und nicht immer so auf alles reagieren. Es ist gut, dass du noch so lachen kannst und so wegschauen kannst bei Sachen. Da habe ich Respekt. Im Endeffekt sind wir doch hier alles Konkurrenten“, so Cosimo zu Jana. „Das finde ich gut, dass du Sachen nicht so persönlich nimmst. Da hast du eine gute Aura – oder sagt man da Intensität! Das wollte ich dir schon immer sagen!“ Jana bedankt sich und will noch was erwidern, doch Cosimo redet einfach weiter, weiter, weiter. Über sich, die anderen, Hunger und Schlafentzug, Spielsucht, das Leben und was er glaubt, wie es mit den Stars nach dem Dschungel weitergeht: „Wenn hier jemand sagt, wenn wir raus sind, gehen wir zusammen essen. Das stimmt nicht. Ich weiß es. Ich war im Sommerhaus. Da waren auch Paare, da habe ich später beim Anschauen der Folgen gemerkt, dass die uns nur ausgenutzt haben.“ Und was macht Jana während Cosimos Redeflash. Die Schauspielerin sitzt schweigend leicht lächelnd daneben und hat einfach keine Chance dazwischen zu kommen…

Schatzsuche mit Claudia und Djamila

Auch Claudia und Djamila werden bei ihrer Schatzsuche einer kulinarischen Verführung ausgesetzt: Spaghetti Bolognese und Weißwein genießen oder für die Gruppe versuchen den Schatz zu bergen? Anders als Cosimo und Gigi tags zuvor, lehnen sie das Essen ohne zu zögern ab. Claudia und Djamila müssen bei ihrer Schatzsuche Flüssigkeiten in Behältern auf ihrem Kopf zu einem Topf befördern. Über eine Dusche werden die Behälter gefüllt. Der Weg von der Dusche bis zu dem Topf gilt es mit einem Kinderrad-Tandem zu bewältigen. Den Schlüssel zur Schatzkiste erreichen sie, wenn genug Flüssigkeit eingefüllt wurde. Obwohl Claudia sehr schlechte Ansagen macht, wie Djamila ihren Kopf halten soll, damit das bunte Wasser dort landet, wo es hin soll, schaffen es die beiden Frauen rechtzeitig an den Schlüssel zu gelangen. Erschöpft aber strahlend kommen Claudia und Djamila mit der Schatzkiste zurück ins Camp. Dort muss folgende Frage richtig beantwortet werden: Wie heißt Dr. Bob mit Vornamen? A) Bob und B) Dr.

„Ich denke, er heißt Robert mit Vornamen und daher ist es Bob!", glaubt Lucas zu wissen. Und es stimmt. Die Freude über die Chipstüten als Belohnung ist riesig. Cosimo reißt seine sofort auf, Jolina saugt den Duft ihrer innig ein und Papis leckt am Ende die Tüte von innen aus. Glückgefühle pur! „Das haben wir wirklich gebraucht", sind sich alle einig. Gigi haut die Belohnung besonders um. Sprachlos und den Tränen nahe starrt er seine Tüte an. „Gigi ist emotional", so Papis mitfühlend. Das kann Jolina nicht unkommentiert lassen: „Warst du genauso emotional, als du dir die Pizza reingedübelt hast? Wahrscheinlich nicht!"