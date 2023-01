Dschungelcamp 2023: So lief die Dschungelprüfung für Cecilia Asoro!

Cecilia Asoro musste bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die nächste Dschungelprüfung. Und diese hat sie perfekt gemeistert! Unterdessen herrscht Verwirrung um Lucas Cordalis.

„Ich bin sehr aufgeregt, weil ich Angst habe, zu versagen“, so Cecilia zu Sonja Zietlow und Jan Köppen, die sie zu ihrer Dschungelprüfung „Sturzfluch“ begrüßen. Die 26-Jährige muss in ein altes Dschungel-Gefährt voller tierischer Überraschungen steigen, das in 30 Metern Höhe über den Baumwipfeln schwebt. Acht Minuten hat sie Zeit, um zehn Sterne, die in und um das Flug-Auto herum versteckt sind, zu finden. Der letzte zehnte Stern über dem fliegenden Auto muss am Schluss abgeknotet und eingesammelt werden, um alle davor eingesammelten Sterne zu sichern. Schafft sie dies nicht, sind alle Sterne verloren.

Hochmotiviert, voller Kampfgeist und positiv aufgeregt legt Cecilia los. Ihre Taktik: Einfach durchplappern, tausend Fragen stellen und auch mal laut schreien: „Wo bist du, Stern? Scheiße, diese Ameisen. Fuck! Aua! Diese Knoten, wie ich sie hasse! Scheiße, was habe ich für Kack-Nägel! Uaaaah, Kakerlaken überall! Aua! Fuck!“ So geht es in einer Tour… Flink und ohne zu zögern, klettert Cecilia auf die Motorhaube und sucht erfolgreich weiter nach Sternen. „Du machst das hammermäßig. Tomb Raider ist nichts dagegen“, lobt Sonja Zietlow Cecilia, die mittlerweile auf eine der Tragflächen herumklettert und ihren Sternebeutel immer weiter füllt.

Die Zeit neigt sich dem Ende. „Jetzt setz‘ dich auf den Beifahrersitz“, rät Sonja. Der große Stern kommt zu ihr herunter. Die Zeit wird immer knapper. Cecilia ist völlig verzweifelt, weil sie den letzten Knoten an dem Stern zunächst nicht aufkriegt: „Der geht nicht ab!“ Mit Hilfe ihrer Zähne schafft sie es! Der Schleudersitz wird aktiviert und Cecilia fliegt mit dem großen Stern im Arm schreiend in die Tiefe! Cecilia jubelt: „Neun Sterne! Ich freue mich so, das Team glücklich zu machen.“

Lucas Cordalis drückt sich

Im Camp herrscht Verwirrung: Da Gigi schon bei der Schatzsuche wach bleiben musste, kann er seine Feuerwache nicht antreten. Tessa und Djamila haben ihr Soll erfüllt und brauchen nun zwei Nachfolger:innen. Papis ist dran, aber wer noch? Lucas ist zwar schon für den Klogang geweckt worden, aber weigert sich, Gigi zu vertreten. „Ich war schon letzte Nacht dran, weck‘ jemand anderen.“ Er möchte schlafen und will, dass Djamila und Tessa Claudia bitten. Das Botschaftsluder a.D. ist nicht begeistert: „Schlaf und Essen wird überbewertet, alles scheißegal, ich will nur überleben. Das hier ist schlimmer als alles, was ich in meinem Leben erlebt habe. Das ist schlimmer als Knast.“ Und Tessa stimmt zu: „Im Knast hast du deine Ruhe, da hast du maximal das Thema mit der Zimmerkollegin.“ Djamila ist von Lucas‘ Verhalten schwer enttäuscht und möchte ihm am Morgen eine Ansage machen! Claudia muss dran glauben und wird geweckt, während sich Lucas wieder zum Schlafen in sein Bett legt. Djamila entschuldigt sich bei Claudia und erzählt, dass Lucas sich geweigert hat, die Schicht zu übernehmen. Am nächsten Morgen spricht Djamila den Sänger an: „War nicht witzig. Nach der Mittelschicht habe ich ja noch die Schicht danach gemacht.“ „Ich hatte gestern einen ganz schwachen Moment“, erklärt sich der 55-Jährige. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!