Dschungelcamp 2023: So geht Cosimo Citiolo mit der Trennung von Nathalie um!

Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht in den Startlöchern. Cosimo Citiolo verrät jetzt ehrlich, weshalb er wirklich ins Dschungelcamp geht und wie er mit der Trennung von Freundin Nathalie umgeht.

Cosimo Citiolo hat jetzt verraten, weshalb er wirklich ins Dschungelcamp geht. „Wenn ich ehrlich bin? Das Geld natürlich. Damit könnte ich viele Probleme lösen, die ich seit der Corona-Krise als Künstler habe. Zum Glück hatte ich noch meinen Nebenjob als Friseur bei meiner Schwester, sonst wäre ich komplett am Arsch gewesen. Ich habe wenig Geld zur Seite gelegt. Ich gebe halt gern aus und lade Freunde ein. Ich bin leider nicht so gut mit Geld, wie mein Vater“, sagt der „Checker vom Neckar“ im Interview mit RTL.

Seine Freundin Nathalie fliegt mit nach Australien

Seine Freundin Nathalie Gaus wird ihn nach Australien begleiten. „Nathalie wird dabei sein. Es wird für sie auch schön sein. Sie wird dort auch mal was anderes sehen, mehr Sonnenenergie tanken und viel gutes Essen im Hotel. Wir waren drei Jahre nicht im Urlaub. Für uns wird Australien also auch ein Ausgleich“, so Cosimo Citiolo. Dennoch kann er sie eine ganze Weile nicht sehen. Damit geht der 40-Jährige aber locker um: „14 Tage geht schon. Ich bin jeden Monat für mindestens eine Woche in Stuttgart zum Familienbesuch. Mein Vater ist sehr krank, er hat Depressionen. Als ältester Sohn besuche ihn also regelmäßig und gern, damit er Motivation bekommt. Deshalb sind Nathalie und ich ab und zu räumlich getrennt. Sie hat nicht immer Bock, nach Stuttgart mitzukommen.“

Dann plaudert Cosimo Citiolo auch darüber, wie er zu Dschungelprüfungen steht. „Höhenspiele machen bis zu 80 Prozent der Spiele aus, schätze ich. Essensprüfungen? Ich kann gut essen! Ich weiß bloß nicht, wie die australischen Dinger alle schmecken. Es gibt so einen Fisch aus Norwegen, bei dem weiß ich, ich kotz‘ sofort. Diesen Stinkfisch vertrag ich nicht, allein der Geruch!“, so der Ex-DSDS-Kandidat. Und würde er auch einen Känguru-Penis essen? „Ich hatte noch nie einen Penis im Mund. Ich hoffe, dass das auch so bleibt. Aber dann wird es wohl in Australien das erste Mal sein“ (lacht), so der Sänger. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!