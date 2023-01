Dschungelcamp 2023: So bereitet sich Lucas Cordalis auf die Show vor!

Es sind noch wenige Tage, dann startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Für Lucas Cordalis ist es bereits der dritte Anlauf – doch alle Dinge sind drei und diesmal soll es endlich klappen. Der Mann von Daniela Katzenberger verrät, wie er sich auf die Show vorbereitet.

Die Promis brechen bereits nach Australien aus. Und auch Lucas Cordalis macht sich auf den Weg. Für den Sänger ist es bereits der dritte Versuch. „Das erste Mal fiel der Dschungel ja komplett flach, das war in Zeiten von Corona. Da hat man gesagt, es ist zu gefährlich. Deswegen hat RTL auf die gesamte Staffel verzichtet. Da wäre ich schon dabei gewesen. Dann kam Südafrika, da konnte ich aus den bekannten Gründen nicht rein. Und dieses Jahr: Alle guten Dinge sind drei. Und jetzt erst recht!“, sagt Lucas Cordalis im Interview mit RTL.

So bereitet sich Lucas Cordalis aufs Dschungelcamp vor

Und wie bereitet er sich aufs Dschungelcamp vor? „Wenn du mir verrätst, wie man sich vorbereiten kann, würde ich es vielleicht nochmal probieren, so auf den letzten Metern, aber ich glaube, man kann sich da nicht wirklich vorbereiten. Ich habe eine Zeit lang ziemlich gut gegessen und werde dann kurz vorm Dschungel ein bisschen weniger essen, sodass der Stoffwechsel ein bisschen herunterfährt. Aber ich habe gehört, das nützt auch nichts. Ich habe schon mit einigen Teilnehmern gesprochen, Teilnehmer der letzten Jahre, und die haben gesagt, dass es alles nicht genützt hat – es war sowieso furchtbar. Also der Hunger wird schon massiv sein“, so der Sänger.

Überflutungen, Feuer und wilde Tiere – im Dschungel lauern einige Gefahren. Lucas Cordalis hat verraten, wie er damit umgeht: „Ich lasse natürlich auch ein bisschen gesunden Menschenverstand walten. Wenn ich spüre, da ist etwas sehr gefährlich, dann werde ich schauen, dass wir uns alle zusammen in Sicherheit bringen. Und sonst sind wir ja auch wohl behütet, wir haben ein gesamtes Team dabei, die eigentlich nichts anderes tun als sich um unsere Sicherheit zu kümmern. Wenn es wirklich brenzlig wird, weiß ich, dass sie da sein werden."