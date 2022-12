Dschungelcamp 2023: Sex-Beichte von Gigi Birofio!

Gigi Birofio nahm bereits in zahlreichen Kuppelshows teil. So war der TV-Star bereits bei „Temptation Island V.I.P.“ zu sehen. Nun wagt er sich ins Dschungelcamp nach Australien! Der Hottie hat verraten, ob er sich Sex in Down Under vor laufenden Kameras vorstellen könnte.

Ab dem 13. Januar geht es wieder los: Bei RTL startet dann die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Neben Claudia Effenberg oder Lucas Cordalis gehört auch Gigi Birofio zu den Kandidat:innen der Staffel. Der Reality-Star war bereits in zahlreichen Shows und lässt nichts anbrennen. Selbst Sex im Dschungelcamp schließt er nicht aus, wie der 23-Jährige jetzt verriet.

Der Reality-Star hat mit Sex im Dschungelcamp kein Problem

„Ich bin ehrlich, ich hatte viel vor und wollte der Erste sein, der im Dschungel Sex hat – wie Tarzan und Jane“, erzählt Gigi Birofio im Interview mit RTL. Oha! Das war mal eine deutliche Ansage. Zwar habe er mit intimen Szenen kein Problem. Jedoch glaubt er, dass ihn andere Sachen zu schaffen machen: „Es gibt kein Essen, keine Zigaretten, keine Hygiene, man ist gestresst und muss sich den Hintern mit Blättern abputzen, da hat man gar keinen Kopf für Frauen.“

Gigi Birofio hat wieder eine Freundin

Bei „Temptation Island V.I.P.“ nahm er damals mit seiner damaligen Partnerin Michelle Daniaux teil – die Beziehung scheiterte jedoch. Und trotzdem geht er nicht als Single durchs Leben. Denn Gigi Birofio hat nämlich eine neue Freundin. Und er gibt auch zu, dass er diese wahnsinnig vermissen wird. Das Paar muss tatsächlich eine lange Zeit aufeinander verzichten – denn schließlich sind die Kandidat:innen im Dschungelcamp von der Außenwelt kompkett abgeschottet. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!