Dschungelcamp 2023: Regelverstöße! Bittere Konsequenzen für die Stars

Die Stars sind seit rund einer Woche im Dschungelcamp. Doch nun wird es für die Kandidat:innen richtig bitter. Denn aufgrund von mehreren Regelverstößen greift das Produktionsteam jetzt knallhart durch.

„Stars, in den letzten Tagen habt ihr über 90 Mal gegen diverse Campregeln verstoßen“, liest Cecilia der versammelten Mannschaft vor. Die Liste der Regelverstöße ist lang: u. a. wurden Nachtwachen allein absolviert, tagsüber gab es hier und da mal ein Nickerchen, die Campgrenzen wurden überschritten oder Zigaretten und Luxusartikel geteilt. Nervös wird spekuliert, welche Konsequenzen nun folgen werden. Zigarettenentzug oder werden die frisch erkämpften neun Sterne eingestrichen? Gigi ist auf 180: „Ey, die können doch nicht meinen Tag zerstören!“ Jeder muss einen Luxusgegenstand abgeben, verkündet Teamchef Cosimo der Gruppe. Erleichterung macht sich breit. Nur Papis hadert: „Ich weiß nicht, was soll ich abgeben. Ich habe meine Schlange und meine Mama!“ Die Gruppe fordert: Renata muss weg! Aber Papis kann sich nicht entscheiden. „Renata ist mein Kissen, dann kann ich nicht schlafen. Ok, ich gebe Mama!“ Und so wandert das Foto seiner Mutter in den Sammelkorb.

Claudia Effenberg und Lucas Cordalis in Dschungelprüfung

„Ich bin bis in die Haarspitzen motiviert“, so Lucas kurz vor seiner gemeinsamen Prüfung mit Claudia. „Gut, dass ihr zu zweit seid. Claudia, du warst diejenige mit den meisten Anrufen, deswegen bekommst du die schwierigere Aufgabe: Du legst dich gleich in diesen engen Tank, der anschließend verschlossen wird. Der Tank kann etwas ganz Besonderes: nämlich mit Wasser volllaufen – das dauert genau neun Minuten“, erklärt Sonja die „Schreck-Schrauben“-Prüfung. Insgesamt können Claudia und Lucas zwölf Sterne erspielen. Lucas steht draußen vor einer Wand mit zwölf Löchern, dahinter befinden sich sechs Boxen mit jeweils zwei Löchern. In den Boxen hinter der Wand warten allerlei dschungelige Überraschungen – und jeweils zwei Schreck-Schrauben (Ventile). Sobald die Zeit läuft, flutet der Tank mit Wasser – und Lucas muss draußen mit beiden Händen in die erste Box greifen und dort in all dem Dschungelgetier zwei Ventile finden, die es mit je einer Hand zu öffnen gilt. Erst dann legt er die Schleusen frei und spült damit zwei Sterne in den sich immer weiter füllenden Tank von Claudia, die die Sterne dann noch finden und einsammeln muss. Nach 90 Sekunden signalisiert ein Rotlicht an der Wand, dass Lucas zur nächsten Box weiter muss.

In der ersten Box kann der Sänger nur ein Ventil öffnen und somit nur einen Stern lösen – um die zweite Schreck-Schraube ist nämlich eine Schlange gewickelt. In der zweiten Box befinden sich neben zwei weiteren Sternen noch 25.000 Kakerlaken. In Box drei warten drei Krokodile, während sich Claudia parallel im Tank die Haare wäscht und anschließend beide Sterne fängt. Aale schlängeln sich in der nächsten Box rund um die Ventile herum. Loch Nummer fünf bedeutet, es sind noch vier Sterne – und Eidechsen – zu holen, während Jan ein paar Witze reißt: „Alle Echsen haben einen Eid geschworen, es sind nämlich Eid-Echsen." „Du bist so witzig, Jan", findet Claudia. In der letzten Box überraschen zwei gefährlich-schleimige Ranger-Hände Lucas. Die Zeit ist abgelaufen – insgesamt können sich die zwei Dschungel-Camper:innen neun Sterne sichern! Um Claudia zu befreien, wird das Wasser aus dem Tank abgelassen und Claudia mit rausgespült – direkt in einen Tümpel.