Dschungelcamp 2023: Pizza-Gate von Cosimo Citiolo und Gigi Birofio sorgt für Eklat!

Cosimo Citiolo und Gigi Birofio beichten im Camp ihr nächtliches Pizza-Gate und ernten großes und entrüstetes Unverständnis von den anderen. In der vergangenen Show musste Markus Mörl gehen. Nach seinem Rauswurf meldet sich der Sänger zu Wort.

„Ich sage nur: Pizza Salami“, deutet Gigi am Morgen am Lagerfeuer an, was in der Nacht passiert ist. Dann ergreift Cosimo das Wort, erklärt erst die Regeln der nächtlichen Schatzsuche und dann das Ergebnis: „Am Schluss waren wir richtig müde und dann haben wir viele Eier verloren – am Ende hatten wir vier.“ Gigi fällt ihm ins Wort: „Dann waren die vier Eier und eine Riesenpizza mit Salami. Da habe ich gedacht, vier Eier für zehn Personen, das wäre für jeden nur ein Ministückchen – da habe ich mich auf die Pizza geschmissen und die ist in meinen Körper reingegangen.“

Unverständnis bei den Stars nach Pizza-Gate

Die anderen Stars glauben den beiden Italienern kein einziges Wort. „Sagt, dass ihr uns verarscht“, so Claudia geschockt. „Anstatt hier essen herzubringen, sagst du lieber, ich esse die Pizza? Das ist doch kein Teamgeist!“ Und damit beginnt das Kreuzverhör: „Aber warum denkt ihr nicht an uns?“, so Lucas sauer. Djamila schüttelt ungläubig den Kopf: „Es geht hier um Zusammenhalt!“ Tessa kriegt den Mund vor Staunen nicht zu und Teamplayer Papis ist besonders angefressen: „Scheiß auf die Pizza, ich denke an das Team, wir teilen doch alles, egal wie wenig es ist! Es geht hier um Moral!“

Erstes Statement von Markus Mörl nach Rauswurf

In der vergangenen Show musste Markus Mörl die Show verlassen. „Ich bin traurig, dass es jetzt so schnell vorbei ist. Ich hätte mir durchaus vorstellen können, noch ein paar Tage zu bleiben – auch bis zum Ende“, so Markus enttäuscht, dass die Zuschauer:innen ihn aus dem Camp gewählt haben. „Ich wollte Dschungelkönig werden! Aber es haben einfach zu wenig Leute angerufen. Vielleicht sehen die Fans meiner Musik mich nicht im Dschungel.“ „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!