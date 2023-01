Dschungelcamp 2023: Penis-Versprechen von Claudia Effenberg!

In wenigen Tagen geht es los: Bei RTL startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zum Cast gehört auch Claudia Effenberg. Der TV-Star hat viele Geschichten auf Lager, welche wohl am Lagerfeuer für viel Gesprächsstoff sorgen dürften. Doch schon vor dem Start packt sie jetzt aus und gibt sogar ein Penis-Versprechen.

Claudia Effenberg war in zahlreichen TV-Formaten zu sehen. Nun will die TV-Lady, welche zuletzt eine schwere Zeit durchmachen musste, auch das Dschungelcamp ordentlich aufmischen. In einem Interview verriet sie jetzt, was ihr Mann zu der Teilnahme gesagt hat. „Mein Mann Stefan fand alles super, da gab es keine Vorschriften. Er sagte nur: ‚Du wirst über dich hinauswachsen!‘ Ich musste lachen und hätte mich natürlich auch gefreut, wenn er mit nach Australien gekommen wäre, aber er hat in Deutschland berufliche Verpflichtungen“, sagt Claudia Effenberg in der Bild-Zeitung.

Claudia Effenberg darf keinen Penis essen

Auch ihre Familie freut sich über ihre Teilnahme – aber sie musste ein Penis-Versprechen geben. „Meine Tochter ist jetzt nicht vor Begeisterung in die Luft gesprungen. Mein Sohn freute sich wie ein Schnitzel, der fand das mega. Aber es gab eine Bedingung von ihm: ‚Du isst keinen Schniedelwutz!‘ Er würde das mit seinen 22 Jahren eklig finden. Ich habe es ihm dann versprochen“, erzählt Claudia Effenberg.

Und wird es auch eine Abrechnung mit ihrem Ex geben? „Wenn mich jemand auf meinen Ex anspricht, werde ich keinen Namen nennen, aber es wird sicher emotional werden. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich eine Löwenmutter bin und meine Kinder immer beschütze. Daher ist es ein sehr emotionales Thema für mich, denn am Ende haben meine Kinder darunter gelitten“, so die 57-Jährige. Es bleibt also spannend, was sie im Dschungelcamp erzählen wird… Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!