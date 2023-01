Dschungelcamp 2023: Papis Loveday spricht über seine Homosexualität!

Der Streit zwischen Gigi Birofio, Papis Loveday und Lucas Cordalis ist eskaliert. Und das drückt im Dschungelcamp noch immer auf die Stimmung. Papis Loveday spricht außerdem über seine Homosexualität.

Der Streit zwischen Lucas, Gigi und Papis schwebt weiterhin über dem Camp. Am Morgen nimmt sich Claudia direkt Lucas zur Seite: „Ich habe auch bei einer Essenprüfung gekotzt und keiner hat was gesagt. Ich wollte dir nur mal gesagt haben, ich verstehe nicht, was da los war. Wenn ich mich gestern eingemischt hätte, hätte ich einen drüber gekriegt. Bis jetzt war ich der Buh-Mann. Ich kenne Papis so viele Jahre. Ich habe ihn gestern nicht wieder erkannt!“ Lucas sieht es genauso: „Er hat sich wirklich unter aller Kanone benommen! Er ist doch eigentlich ein Mann mit Würde und Stolz. Das war gestern nur peinlich von ihm. Ich lasse mir nicht auf der Nase herumtanzen, da wehre ich mich. Ich habe das respektvoll und cool gemacht, habe meinen Punkt vertreten und nicht geschrien. Die haben die ganze Zeit geschrien.“

Papis Loveday spricht über seine Sexualität

Bei der gemeinsamen Nachtwache sprechen Jolina und Papis über ihre Sexualität und darüber, welche Erfahrungen sie damit in ihrer Kindheit und Jugend gemacht haben. Papis: „Klar, meine Mutter wusste auch, seitdem ich ein Kind war, dass ich schwul bin. Hätte sie einen schwulen Sohn in die Familie gebracht, wäre sie die Schande der Familie gewesen. Sie akzeptiert jetzt, dass ich schwul bin. Sie hat mir das gesagt. Aber nicht wortwörtlich. ‚Ich weiß, du hast dich für ein anderes Leben entschieden, aber danke, dass du die Familie schützt.‘ Denn es ist wichtig, dass nicht so plakativ und respektlos zu bringen“, so Papis. „Eigentlich sollte ich sagen: ‚Scheiß drauf, es ist mein Leben!‘ Aber ich mache das ja für sie. Das einzig schwierige Ding ist: Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich viele Menschen im Senegal, die die gleiche Situation haben, befreien könnte. Manchmal schreiben sie mir: ‚Wow, du hast dich befreit, du hast es geschafft. Wenn du wüsstest, wie es hier ist. Hier ist es nicht schön, zu leben.‘ Es ist ein Schrei nach Hilfe und du kannst nichts machen.“

Später im Dschungeltelefon ergänzt er: „Es sind 18- oder 20-Jährige… Klar, man kann nicht die ganze Welt retten, man kann nicht alle herbringen, aber das bricht mir das Herz." Jolina stimmt zu: „Dieses Gefühl, sich selbst verstellen und verstecken zu müssen, ist mit das verkrüppelndste Gefühl, was man sich seelisch vorstellen kann. Wird mir schlecht bei dem Gedanken." Papis erzählt der Influencerin, als er den Senegal verließ: „Gott sei Dank hat meine Mutter meinen Schrei gehört. Meinen inneren Schrei und meinen Kampf. Und sie hat mir auch geholfen, ein Visum zu beantragen." „Bist du mit deinem Partner jemals zusammen zu deiner Familie gereist", will Jolina von dem 46-Jährigen wissen. „Nein, leider nicht. Ich bin mit meinem Freund seit 20 Jahren zusammen. Es würde mir sehr viel bedeuten. Ich möchte, dass er endlich mal meine Mutter kennenlernt."