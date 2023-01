Dschungelcamp 2023: Mitcamper hat Tessa Bergmeier den Fuß gebrochen!

Schon bald startet das Dschungelcamp bei RTL. Zum Cast gehört auch GNTM-Zicke Tessa Bergmeier. Und schon vor dem Showstart hat das Model ziemlich großen Klärungsbedarf. Denn ein Mitcamper hat ihr mal den Fuß gebrochen. Diese Sache will die Beauty nun am Lagerfeuer klären.

Die Stars sind mittlerweile in Australien angekommen. Neben Claudia Effenberg oder Lucas Cordalis gehört auch Tessa Bergmeier zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die ehemalige Kandidatin von „Germany’s next Topmodel“ will in der Show eine Sache klären. Denn ein Mitcamper hat ihr damals den Fuß gebrochen!

„Diese Person hat mir den Fuß gebrochen!“, sagt Tessa Bergmeier bei ihrer Ankunft in Australien im Interview mit RTL. Wer der Übeltäter ist, wollte die Schönheit nicht verraten – aber zumindest gibt es ein Indiz: Mit dieser Person war sie bereits schon mal zusammen in einer TV-Show. Der Kandidat soll sich jedenfalls nicht entschuldigt haben – deshalb will sie im Dschungelcamp am Lagerfeuer die Person auch zur Rede stellen.

Tessa Bergmeier will am Lagerfeuer eine Entschuldigung

„Das war für mich eine sehr anstrengende und auch echt schreckliche Zeit. Ich war arbeitsunfähig und kinderbetreuungsunfähig“, sagt Tessa Bergmeier. Und dann hatte sie auch noch ziemlichen Zoff mit der Krankenkasse: „Keiner wollte mir helfen. Und dann kriege ich nicht mal ne Nachricht von dieser Person? ‘Ist alles in Ordnung bei dir?’ Ich mein, diese Person hat mir den Fuß gebrochen, ne?!“ Tessa Bergmeier will nun eine Entschuldigung. „Das ist das Mindeste. Aber diese Person kann es nicht anders“, stellt das Model klar. Damit will sie den Mitcamper am Lagerfeuer konfrontieren. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!