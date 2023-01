Dschungelcamp 2023: Mega-Zoff! Aussprache zwischen Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier scheitert

Der Streit zwischen Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier ist im Dschungelcamp völlig eskaliert. Mitcamper wie Djamila Rowe versuchen zu vermitteln – doch eine Aussprache zwischen den Streithähnen ist gescheitert.

Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier werden wohl keine Freunde mehr. Denn der Zoff ging auch in der neuen Folge von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die nächste Runde. Cecilia und Claudia lassen beim Zähneputzen die Auseinandersetzung zwischen Tessa und Cecilia nach der Schatzsuche Revue passieren. Cecilia war schockiert, wie das Model sie anschrie.

„Die ist over, die will wahrscheinlich auch unbedingt raus. Vielleicht hat sie es deswegen auch bewusst gemacht“, vermutet Claudia. Cecilia hasst Tessa aber nicht und empfindet auch keine Wut – sie tue ihr eher leid. „Die eine Stimme sagt, sie tut mir leid, aber die andere Stimme sagt, ich kann ihr nicht mehr ins Gesicht gucken. Ich drehe selbst hier schon durch.“ Zurück im Camp kommentiert Claudia, dass Tessa schon wieder schläft, statt bei anfallenden Aufgaben zu helfen.

Gescheiterte Aussprache

Die lautstarke Auseinandersetzung zwischen Cecilia und Tessa liegt auch am Morgen danach noch in der Luft. Tessa geht einen Schritt auf Cecilia zu: „Hast du Bock nachher mal eine Runde zu reden? Ich fand das total schade, was da gestern passiert ist?" Doch Cecilia macht nicht den Eindruck Frieden schließen zu wollen: „Das Ding ist, du bist komplett ausgerastet und hast gesagt ich sei aggressiv. Für das, was gestern passiert ist, entschuldige ich mich nullkommanull Prozent, weil du komplett durchgedreht bist und ich für meine Verhältnisse ruhig geblieben bin. Ich war noch nicht mal wütend auf dich, ich war eher schockiert. Du fühltest dich sofort angegriffen und bist auf mich losgegangen." Tessa sieht das ganz anders: „Du hast dich vor mir aufgebaut!" Und wieder verstricken sich die beiden in ihren Argumenten und werden lauter und lauter: „Tessa, du hast eine komplett falsche Wahrnehmung! Ich wünsche dir alles Glück der Welt, aber ich will mit dir nicht mehr reden!"