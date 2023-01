Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis zieht über Cosimo Citiolo her

Papis Loveday musste in der gestrigen Folge vom Dschungelcamp ausziehen. Das Männermodel hat sich jetzt nach seinem Rauswurf zu Wort gemeldet. Zudem zieht Lucas Cordalis über Cosimo Citiolo her.

„Danke! Ihr seid die Besten“, freut sich Papis, als er im Dschungeltelefon zwei Körbe mit den konfiszierten Luxusartikeln erblickt. „Ich habe dich so vermisst“, so das internationale Model zu seiner Schlange Renata. Im Camp ist die Freude ebenfalls riesig: Kissen, Haargel, Lipgloss, Deo und Co. werden verteilt. „Endlich Kissen, mein Nacken war wie Stein“, so Cosimo glücklich. „Das ist kein Geruch von uns“, wundert sich Jolina und lässt Lucas an ihrem Kissen schnuppern. „Das riecht so wie Ranger! Ich glaube, die haben darauf geschlafen“, scherzt Lucas. „Oder die haben das in irgendein Zimmer gelegt und der Typ darin war total parfümiert“, überlegt Papis. Gigi freut sich über sein Kissen jedoch irgendwie anders: „Ich habe das voll vergessen! Aber geil, jetzt haben wir alles wiederbekommen. Jetzt können wir Scheiße machen, dann nehmen die wieder nur eins weg und dann, bis die das zweite nehmen, ist die Show eh vorbei!“

Erstes Statement von Papis Loveday nach Rauswurf

Schock für die Stars im Camp: Papis muss gehen, so haben es die Zuschauer:innen entschieden. „Ich hatte mir gewünscht, bis zum Finale zu kommen und die Krone zu holen. Ich bin dankbar und sehr stolz, dass ich bis hierhin gekommen bin“, so der 46-Jährige im Dschungeltelefon. Als amtierender Teamchef muss das internationale Model noch ein letztes Mal einen Star bestimmen, der sein Amt übernimmt: „Es war mir eine Ehre, hier mit euch zu leben. Ich werde euch nie vergessen. Wir werden uns wiedersehen, ganz sicher. Ich ernenne Djamila zum nächsten Teamchef! Danke euch. Mein Herz blutet, aber so ist das Spiel, man muss es akzeptieren.“ Gigi begleitet Papis noch ein Stück hinaus aus dem Camp, umarmt ihn und flüstert in sein Ohr: „Es gibt hier halt manche, die haben mehr Follower!“

Lucas Cordalis lästert über Cosimo Citiolo

„Irgendwas ist da im Busch, was ihn auch nervt", so Lucas zu Jolina beim gemeinsamen Abwasch über den Checker vom Neckar. „Manchmal denke ich, dass er befürchtet, dass seine Außenwahrnehmung nicht so gut ist. Dass er sich da Sorgen macht." „Ja gut, jetzt ist eh vorbei", antwortet die Influencerin. „Ja, jetzt ist es ein bisschen spät, darüber nachzudenken", findet auch Lucas. „Ich erinnere mich an seinen Anfang, wo er nur fröhlich war. Cosimo ist einer, der oft negativ denkt, zieht dann seine Tristesse durch bis ultimo. Und dann macht es auf einmal 'Schnapp' und Cosimo ist wieder angeknipst, dann legt er wieder los mit seinen Stories, mit seinen Gesten, mit seinem Lachen. Irgendwas stört ihn, aber das poppt immer wieder nach oben. Ich würde nicht sagen, dass ihm das Benzin ausgeht, aber ihm tun die Tage so weh. Ein König muss dschungeltauglich sein. In meinem Kopf sehe ich ehrlich gesagt mich mit der Dschungelkrone und nicht jemand anderen", so der 55-jährige Sänger. RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar.