Dschungelcamp 2023: Lucas Cordalis, Djamila Rowe oder Gigi Birofio – wer gewinnt das Finale?

Das Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht vor der Tür. Lucas Cordalis, Djamila Rowe und Gigi Birofio kämpfen am Sonntagabend um die Dschungelkrone. Wer wird am Ende als Sieger aus der Show gehen?

Mehr als zwei Wochen mussten die Finalisten im Dschungelcamp ausharren. Cosimo Citiolo sowie Influencerin Jolina Mennen sind im Halbfinale ausgeschieden und haben keine Chance mehr auf den Titel. Um die Dschungelkrone kämpfen Lucas Cordalis, Djamila Rowe und Gigi Birofio. Die drei Finalisten haben im Halbfinale über ihre Zeit im Dschungelcamp gesprochen.

Finalisten ziehen Dschungelcamp-Bilanz

Lucas Cordalis

„Der Weg hierhin war härter, als ich gedacht habe. Ich habe natürlich schon von meinem Vater, von meiner Schwiegermutter und von meiner Schwägerin ganz viele Dinge über das Dschungelcamp gehört, aber die haben mir nicht gesagt, dass es so hart ist, wenn ich ehrlich bin.“

Djamila Rowe

„Der Weg für mich bis hierhin war schwer, wirklich schwer. Ich hatte das Gefühl, die ersten Tage sieht man mich nicht. Man wusste gar nicht, dass ich anwesend bin. Je lauter die anderen werden, desto leiser werde ich. Aber ich muss sagen, zum jetzigen Zeitpunkt merke ich, dass ich mich emotional stark fühle. Ich habe die Sache mit dem Dschungelcamp wirklich unterschätzt, ich wusste nicht, dass es so hart ist. Aber jetzt bin ich sehr stolz, dass ich wenigstens schon mal bis hierhergekommen bin. Meine Reise bis hierhin begann ganz leise und wurde dann immer stärker und lauter, denn jetzt hört man mich definitiv, wenn ich was sage. Ich bin definitiv hier stärker geworden – emotional und psychisch.“

Gigi Birofio

„Der Weg bis hierhin hatte nicht nur eine Stufe, sondern hatte ein komplettes Treppenhaus. Ich bin ehrlich, das bleibt unter uns: Ich hatte auch mal Momente, wo ich gedacht hab‘: ‚Schaff‘ ich das?‘ Am Anfang habe ich mir gedacht, dieser Ort ist verflucht. ‚Was passiert hier? Warum bin ich so?‘ Und jetzt muss ich sagen: Ich bin super dankbar. Ich weiß im Leben, was ich will, was ich brauche und was ich möchte. Es ist krass.“

Wer wird der neue Dschungelkönig?

Am Ende kann es nur einen Sieger oder Siegerin geben – einer dieser drei Kandidaten darf sich am Sonntagabend die Dschungelkrone aufsetzen. Doch davor mussen die drei Finalist:innen noch Dschungelprüfungen absolvieren und die Zuschauer überzeugen. Denn nur diese entscheiden, wer der neue Dschungelkönig wird. RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!