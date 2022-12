Dschungelcamp 2023: Knallhart-Ansage von Tessa Bergmeier!

Tessa Bergmeier gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Das Model wurde vor allem als Skandal-Kandidatin bei GNTM bekannt. Schon vor dem Start des Dschungelcamps macht Tessa Bergmeier eine knallharte Ansage.

Sollte Tessa Bergmeier bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in die Dschungelprüfungen gewählt werden, könnte es zu einem Problem kommen. Denn die GNTM-Beauty isst keine Tiere! Doch genau das beinhalten einige Prüfungen. „Ich habe die Anfrage für den Dschungel schon sehr oft bekommen, aber immer abgelehnt, weil ich nichts davon gehalten habe. Früher habe ich gedacht, wenn ich die Tiere dort nicht essen kann, brauche ich nicht in den Dschungel gehen. Jetzt ist es für mich in Ordnung und ich fühle mich reif genug, keine Sterne mit ins Camp zu bringen, wenn ich etwas nicht essen möchte, auch wenn andere etwas dagegen haben könnten. Das ist auch eine Form von Aktivismus. Ich lebe seit 2019 vegan und finde es gut, dass ich dort darüber sprechen kann, das ist die perfekte Bühne und das ist der Grund, warum ich die Anfrage angenommen habe“, sagt Tessa Bergmeier im Interview mit RTL.

Tessa Bergmeier verspeist keine Tiere

„Mit meinem Veganismus muss ich auf niemanden zugehen, weil ich immer auf mein Essen angesprochen werde, von daher erfüllt sich das von ganz allein. Allerdings habe ich auch das Gen, wenn ich jemanden im Supermarkt sehe, der Fleisch kauft, die Person darauf anzusprechen, dass es vegane Alternativen gibt. Für mich ist das Ganze ein Heimspiel, Reis und Bohnen sind gar kein Thema für mich“, erklärt das Model weiter. Und weiter: „Die Prüfungen werden von den Zuschauern gewählt, die natürlich denken werden ‚Jetzt wählen wir die Veganerin da rein, das wird bestimmt spannend‘, aber es ist nicht spannend, wenn ich ganz sicher keine Tiere essen werde und wenn die Camper mich dafür anpflaumen, kann ich darüber aufklären und erzählen, warum ich das nicht tue. Vielleicht stimme ich den einen oder anderen um oder rege zumindest zum Nachdenken an. Wenn man ein Problem hat, dann sollte man darüber sprechen und das ist die perfekte Gelegenheit.“

Tessa Begmeier wird also definitiv keine Tiere essen – hat sie sich aber noch weitere Grenzen gesetzt? „Keine Tiere zu essen ist keine Grenze, sondern meine Vorstellung von Ethik und Moral. Genau so, wie jemand anderes die Einstellung hat, keine Menschen zu essen, möchte ich keine Lebewesen essen. Jemanden anzugreifen wäre eine weitere Grenze, aber sonst habe ich keine. Ich freue mich immer, wenn etwas Gruseliges passiert, das finde ich spannend, denn ich habe die Gelegenheit, ein Abenteuer im Dschungel zu erleben und das lasse ich mir nicht nehmen“, verriet Tessa Bergmeier. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!