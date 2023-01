Dschungelcamp 2023: Jana Pallaske spricht über ihre Magersucht

In Berlin läuft die Fashion Week und auch im Dschungelcamp dreht sich alles um Models und Mode. Erst ziehen Tessa und Papis über Heidi Klum am Lagerfeuer her, später malt sich Verena eine Hochzeitssause im weißen Dirndl aus. Claudia steht in der Dschungelprüfung das Wasser bis zum Hals, Jana gesteht Papis ein Geheimnis und Tessa spricht über ihre Kindheit.

„Ich war schon zwei Mal verlobt, aber nicht verheiratet. Ich habe also zwei Heiratsanträge angenommen, aber dann hat es nicht gepasst. Man hat sich dann getrennt und nicht geheiratet“, berichtet Verena Papis. „Ich muss aber einmal heiraten, Schatz. Das geht nicht anders! Am besten jetzt gleich, wenn ich hier rauskomme.“ Direkt wird Papis verpflichtet ihr beim Styling am großen Tag zu helfen. Wie der aussehen soll, weiß die Radio-Moderatorin auch schon ganz genau. Bayerisch soll es werden, mehrere Tage dauern, Isabel Edvardsson choreografiert den Hochzeitstanz und die Braut trägt natürlich ein weißes Dirndl mit langer Schleppe. Claudia mischt sich ein: „Weiß das der Marc? Was hast du vor?“ Verena wiegelt vehement ab: „Ich habe nichts vor!“ Papis ist sich da nicht so sicher: „Aber es ist doch schon alles durchgeplant. Habt ihr zu Hause schon darüber gesprochen?“ Verena kommt ein bisschen in Erklärungsnot: „Wir haben nichts besprochen, aber natürlich spricht man darüber! Komischerweise war er ja auch nur einmal verheiratet. Das ist eine Leistung bei so vielen Frauen, die er hatte!“ Claudia wittert einen Geheimplan: „Vielleicht heiraten die hier schon in Australien und wir wissen es noch gar nicht!“ Verena lacht: „Ja, und ihr seid alle eingeladen!“

Tessa Bergmeier spricht über ihre Kindheit

„Ich bin mit 19 bei ‚Germany’s Next Topmodel‘ gewesen und ich bin immer noch die Zicke und die, die überall ganz viel Aggressivität reinbringt. Das bin ich aber alles gar nicht. Fuck the Leute“, so Tessa gegenüber Jolina beim gemeinsamen Abwasch. „Ich bin nun mal anders und ich erlaube mir das auch und da kann man mir Stempel geben, so viele wie man will. Ich weiß ja, wer ich bin. Fuck the Stempel!“ Auf dem Weg zurück ins Camp erzählt das Model von seiner Kindheit: „Ich dachte früher immer, alle müssen mich mögen, aber es mochte mich niemand. In der Schule nicht und zu Hause auch nicht. Ich wurde zu Hause übelst verprügelt. Übler kannst du’s dir nicht vorstellen. Meine Mutter hat dann selbst ADHS bei mir diagnostiziert und dann musste ich Tabletten nehmen – mitten in der Schulstunde und meine Lehrerin hat der ganzen Klasse erzählt, dass ich psychisch gestört sei. Sag das mal in der 6. Klasse. Sowas macht was mit einem. Wenn ich geweint habe, wurde ich immer weggesperrt. Manchmal tagelang und ohne zu essen. Ich wurde mit meinen Gefühlen immer allein gelassen.“ Jolina nimmt die 33-Jährige in den Arm: „Es tut mir leid, dass dir das widerfahren ist.“

Jana Pallaske über ihre Magersucht

Der Hunger macht allen Stars im Camp zu schaffen. Für Jana ist das aus einem ganz bestimmten Grund besonders schwer: „Ich bin mit 19 fast an Magersucht gestorben“, gesteht die Schauspielerin Papis, abseits von allen anderen weinend. Ihr falle es schwer, ihren Körper wieder so zu malträtieren. „Da gehen die Alarmglocken wieder an, wenn er merkt, es geht wieder in die Richtung. Ich habe im Dschungel gelebt, ich kam mit wenig Essen aus, ich kann das. Ich habe da auch so wie jetzt abgenommen und dadurch – ich war 40 – hat meine Periode aufgehört. Und ich wollte halt noch Kinder haben.“ Papis nimmt Jana in den Arm, will trösten, aber auch ihm kommen die Tränen. „Jetzt habe ich zwei Jahre gekämpft und jetzt sind sie seit zwei Monaten wieder da. Jetzt mache ich mir Sorgen – aber ich schaffe das schon!“, so Jana. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!