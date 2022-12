Dschungelcamp 2023: GNTM-Zicke Tessa Bergmeier ist pansexuell

Die meisten Zuschauer kennen Tessa Bergmeier von „Germany’s next Topmodel“. Die Skandal-Kandidatin der Modelshow gehört zu den Kandidatinnen der kommenden Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

Tessa Bergmeier wurde am 4.8.1989 in Überlingen am Bodensee geboren. Sie wuchs, bis sie 13 war, in Owingen bei ihren Eltern auf, um anschließend auf ein Internat zu gehen. Bereits mit 14 Jahren wurde sie das erste Mal von einem Modelscout angesprochen. Früh hatte sie den Wunsch, Moderatorin zu werden. Diesem Traum fühlte sie sich durch die Chance des Modelns näher.

Nach einer schwierigen Kindheit, die durch starke Konflikte mit den Eltern geprägt war, war Tessa früh in der Welt des Modelns auf sich allein gestellt. Sie bewarb sich bei allen möglichen Modelcontests bis sie schließlich in Wien bei einer ersten renommierten Modelagentur unter Vertrag genommen wurde. Nach Stationen in Mailand, Istanbul und London, wo sie unter anderem für die Vogue oder Birkenstock shootete, kam sie durch einen Zufall nach Hamburg und lebte dort in einer Model-WG, wo schließlich die Casting-Anfrage zu Germany‘s Next Topmodel kam.

Tessa Bergmeier wurde als GNTM-Zicke bekannt

In der Castingshow erlangte sie besondere Bekanntheit, da man ihr den Stempel der „Zicke“ auferlegte. Tessa Bergmeier übte als eine der ersten Kritik an der Sendung, da sie sie als menschenverachtend und diskriminierend empfand. Man spiele für die Quote bewusst mit den Träumen junger Mädchen. Dieser Kritik schließen sich mittlerweile viele Ex-Kandidatinnen Jahre später an. Durch das künstlich aufgebaute Image der „Zicke“ war es nach der Sendung zunehmend schwer, an vorherige Modelerfolge anzuknüpfen, da Werbepartner befürchteten, dass der Ruf auf ihre Marke abfärben könnte. Tessa nahm an diversen Reality-Formaten teil, bei denen sie durch ihre ehrliche Art für Unterhaltung sorgte.

Sie hat zwei Kinder

2015 wurde Tessa zum ersten Mal Mutter, 2019 kam ihre zweite Tochter zur Welt. Ihr Privatleben sowie die beiden Kinder hält Tessa aus der Öffentlichkeit weitestgehend heraus. Auch bei ihren Instagram-Posts werden die beiden Mädchen, wenn überhaupt, lediglich von hinten gezeigt. Außerdem machte sie öffentlich, dass sie bipolar erkrankt ist. Sie berichtet regelmäßig auf ihren sozialen Kanälen darüber und setzt sich so gegen die Stigmatisierung von psychischen Krankheiten ein.

Ihre neue Single erscheint im Januar

Tessa engagiert sich nicht nur für Menschen mit psychischen Erkrankungen, sie ist auch überzeugte Veganerin. Manchmal eckt sie mit ihrer Art an, da sie Menschen immer wieder damit konfrontiert, dass es „nicht okay ist, nicht vegan zu leben". Des Weiteren setzt sie sich für Frauenrechte ein und ist bekennend pansexuell, was besagt, dass man sich in den Menschen verliebt – unabhängig vom Geschlecht. Ein weiterer Karrierezweig ist die Musik. Bereits seit 2010 schreibt sie eigene Songtexte und erzielte bereits diverse Platzierungen in Dance-Charts. Ihre nächste Single erscheint Anfang 2023. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigt RTL ab dem 14. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar.