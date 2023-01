Dschungelcamp 2023: Gigi Birofio und Djamila Rowe haben sich gefunden!

Drei Tage vor dem Finale haben sich Djamila Rowe und Gigi Birofio im Dschungelcamp gesucht und gefunden. Er erzählt ihr alles über Frauen und sie ihm alles über ihren Sohn – nichts ahnend, dass das den 23-Jährigen bei der Schatzsuche die Tränen in die Augen treibt.

„Er weiß, wie lange ich schon vom Dschungelcamp rede“, so Djamila über ihren Sohn. „Er hat mir das hier nicht zugetraut. Ich glaube, dass es unserer Mutter-Sohn-Beziehung guttut, wenn ich das hier durchziehe und er ein anderes Bild von mir bekommt. Wenn er sieht, wie ich das hier knallhart mit euch durchziehe.“ Ihre Stimme bricht, Djamilas Augen füllen sich mit Tränen: „Ich würde mir sehr wünschen, wir hätten mehr Kontakt. Oder dass er anruft und fragt, wie geht es Dir?“ Kurz danach fragt Djamila Gigi, warum er den Brief seiner Mutter erst nicht öffnen wollte. „Ich wollte nicht weinen. Was du mir gerade erzählt hast, das tut mir auch voll weh. Manchmal gehe ich auch nicht ran, wenn Mama anruft“, so Gigi nachdenklich.

Das Gespräch scheint den 23-Jährigen so nachhaltig zu beschäftigen, dass es bei der nachmittäglichen Schatzsuche erneut wieder hochkocht. Er und Djamila müssen nacheinander über einen wackeligen Balken balancieren und am Ende Klötze auf dem Balken abstellen. „Super, sehr schön macht du das. Wenn du runterfällst, ich fange dich.“ Gigi gibt alles, damit auch Djamila diese Aufgabe meistert. Mehr Teamwork geht nicht! Gemeinsam kommen sie an den richtigen Schlüssel und dürfen die Truhe mit ins Camp nehmen. „Wäre ich Djamilas Sohn, wäre ich ganz stolz auf meine Mama!“, so Gigi und dann kämpft er völlig unerwartet mit den Tränen und weint. „Keine Mama auf der Welt hat das verdient!“ Am Ende hat sich die Schatzsuche doppelt gelohnt. Gigi und Djamila sind zu einem echten Dreamteam zusammengewachsen und im Camp wird die richtige Frage beantwortet. Dafür gibt es gibt eine Mini-Portion löslichen Kaffee als Belohnung.

Gigi und die Frauen

„Frauen machen die Welt schön!“, so Gigi zu Djamila und nimmt sie fest in den Arm. Für den letzten Satz hagelt es von allen Seiten Komplimente. „Das ist die schönste Aussage, die du hier in den letzten zwei Wochen getätigt hast“, freut sich Jolina. Gigi is on fire und legt nach: „Willst du mal eine Weisheit hören von mir? Ich baue dir ein Haus, aber du machst mir ein zu Hause. Ich bringe dir Essen und du machst mir eine Mahlzeit – Frauen sind einfach alles!“ Die Gruppe staunt nicht schlecht. „Das war fast poetisch“, haucht Papis. Jolina ist da klarer: „Von welcher Pinterest-Seite hast du das? Aber egal, du hast es dir gemerkt und das war schön!“ Djamila liegt noch was anderes auf dem Herzen und will wissen, ob Gigi auf gemachte Brüste steht.

„Gemachte sind ’ne eins, aber echte sind auch sehr schön. Ich mag nicht die, wo man richtig sieht, dass die gemacht sind. Ich brauch‘ diese, die auch ein bisschen hängen. Es gibt die, die gemacht sind und auch leicht hängen – boaaah, sowas finde ich voll geil.“ Und wie ist das mit dem Sex vor laufender Kamera, will Djamila wissen? „Habe ich ja auch gemacht. Ich war stock besoffen. Mama guckt nicht so oft meine Shows, aber ihre Freundinnen gucken es und schicken ihr dann immer alles. Mein Vater ist da entspannt. Ich mache Reality weiter, ich kann ja nichts anderes.“ RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!