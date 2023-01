Dschungelcamp 2023: Gigi Birofio hat sein eigenes Sperma probiert!

Für die Stars wird es ernst! Am 13. Januar startet bei RTL die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Einige Promis treffen kuriose Vorbereitungen – so auch Gigi Birofio. Denn der Reality-Star hat sein eigenes Sperma probiert, wie er jetzt ausplaudert.

Die Essensprüfungen im Dschungelcamp haben es in sich. Die Kandidat:innen werden mit ganz neuen Köstlichkeiten konfrontiert. Gigi Birofio hat bei seiner Abreise nach Australien am Frankfurter Flughafen erzählt, wie er sich auf die Show vorbereitet. „Ihr könnt mir jetzt alles geben. Ich habe mein eigenes Sperma probiert“, gibt er im Interview mit RTL zu.

Gigi Birofio bereitet sich auf Ekel-Prüfungen vor

Und auch bei einiges Ladies hat er sich zuvor erkundet. „Ich habe bereits ein paar Frauen gefragt, wie Sperma überhaupt schmeckt und sie haben gesagt, dass es sehr salzig und sauer schmeckt. Vielleicht hat das Tier davor Ananas gegessen und es schmeckt gut“, sagt Gigi Birofio im Interview mit RTL. Er hat auch verraten, was ihm am Dschungelcamp reizt. „Es gibt viele Gründe: Der Dschungel hat zum einen sehr gut gezahlt, das muss man so sagen. Der zweite Grund ist, dass ich im Leben nicht immer der Beste war. Etwas zu gewinnen und der Beste zu sein, wäre schon cool. Ich bin gespannt, Kakerlaken, Penis und Hoden zu essen oder Sperma zu probieren“, so der 23-Jährige.

Die Teilnahme am Dschungelcamp wird aber dennoch für Gigi Birofio eine Herausforderung. „Ich habe ein kleines Problem mit meinem Würgereiz. Die Tiere interessieren mich nicht, ich würde auch gegen einen Dinosaurier kämpfen, aber das Essen wird zum Problem. Schon wenn meine Mama Fisch kocht, muss ich würgen“, gibt der Reality-Star zu. Er gibt sich siegessicher: „Ich werde Dschungelkönig, weil die anderen alles Fische sind und ich Fische angele – Vamos!“ Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!