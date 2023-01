Dschungelcamp 2023: Fremdgeh-Geständnis von Gigi Birofio!

RTL lässt die Promis wieder los! Am 13. Januar 2023 startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Zum Cast gehört auch Gigi Birofio. Der Reality-Star hat jetzt verraten, wie er sich Sex in der Show vorstellen könnte.

Der 23-Jährige war bereits in zahlreichen Reality-Shows und ist dafür bekannt, nichts anbrennen zu lassen. Und gegen Sex im Dschungelcamp hätte er nichts. „Ich bin ehrlich, ich hatte viel vor und wollte der Erste sein, der im Dschungel Sex hat – wie Tarzan und Jane. Ich habe mir Gedanken gemacht und glaube, dass man im Dschungel sehr fokussiert ist. Es gibt kein Essen, keine Zigaretten, keine Hygiene, man ist gestresst und muss sich den Hintern mit Blättern abputzen, da hat man gar keinen Kopf für Frauen“, sagt Gigi Birofio im Interview mit RTL.

Würde Gigi Birofio im Dschungelcamp fremdgehen?

Müssen wir uns also Sorgen machen, dass er im Dschungel fremdgeht? „Ich konzentriere mich darauf, am Ende die Krone auf dem Kopf zu haben, mich hinzulegen und zu sagen „Du holst mir jetzt ein Blatt Papier und du holst mir jetzt Süßigkeiten!“ – wie ein König“, stellt der 23-Jährige klar. Gigi Birofio hat auch verraten, weshalb er überhaupt ins Dschungelcamp geht: „Es gibt viele Gründe: Der Dschungel hat zum einen sehr gut gezahlt, das muss man so sagen. Der zweite Grund ist, dass ich im Leben nicht immer der Beste war. Etwas zu gewinnen und der Beste zu sein, wäre schon cool. Ich bin gespannt, Kakerlaken, Penis und Hoden zu essen oder Sperma zu probieren.“

In den Dschungelprüfungen müssen die Stars wieder Köstlichkeiten zu sich nehmen – so auch Tiersperma. Gigi Birofio hat damit weniger ein Problem: „Also ich weiß, dass ich das auf jeden Fall machen werde. Ich habe bereits ein paar Frauen gefragt, wie Sperma überhaupt schmeckt und sie haben gesagt, dass es sehr salzig und sauer schmeckt. Vielleicht hat das Tier davor Ananas gegessen und es schmeckt gut.“ In dem Interview wurde der TV-Star auch gefragt, wen er vermissen wird. „Das ist eine sehr gute Frage – ich glaube, ich werde so konzentriert sein und so viel Ablenkung haben, dass ich nur, wenn ich allein bin und in die Sterne gucke, ihr Gesicht im Himmel sehen werde. Aber ich ziehe durch und zerstöre alles – Vamos!“, so Gigi Birofio. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!