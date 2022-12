Dschungelcamp 2023: Frauen-Power! Sind diese beiden Ladies dabei?

Im Janur geht es wieder los: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ geht bei RTL in die nächste Runde. Bisher hat der Sender noch keine Kandiaten offiziell bestätigt – es gibt aber Spekulationen, welche Kandidat:innen dabei sein könnten.

Das Dschungelcamp wird im Jahr 2023 wieder in Australien stattfinden. Eine Produktion in Down Under war aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren nicht möglich – 2021 lief eine Ersatzshow aus Köln, 2022 wurde die Erfolgsshow in Südafrika produziert. Nun sollen die Promis wieder am berühmten Lagerfeuer in Australien sitzen.

Gehen diese zwei Ladies ins Dschungelcamp?

Bereits in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen, welche Kandidaten ins Dschungelcamp einziehen könnten. Nun sind zwei weitere Namen gefallen: Demnach sollen angeblich Claudia Effenberg sowie Jana Pallaske dabei sein, wie die Bild-Zeitung berichtet. Es handelt sich aber noch um Gerüchte – weder wurde das bisher von RTL noch von den Promis selbst bestätigt. „Spekulationen zu ‚Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!‘ oder Teilnehmern kommentieren wir nicht“, erklärte ein Sendersprecher.

Jana Pallaske nahm bereits an einigen Reality-TV-Formaten teil – so beispielsweise „Global Gladiators“ und „Das Sommerhaus der Stars“. Claudia Effenberg hat bisher ein bewegtes Leben hinter sich. Aber auch sie war bisher in zahlreichen TV-Shows zu sehen – dazu zählen „Promi Big Brother: Das Experiment“, „Grill den Henssler“ oder „Schlag den Star“. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL wahrscheinlich wieder ab Januar.