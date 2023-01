Dschungelcamp 2023: Ex-Camper enthüllt die Gagen der Stars!

Ganze zwei Wochen müssen die Stars im Dschungelcamp am Lagerfeuer ausharren und immer wieder Ekel-Prüfungen absolvieren. Ein Detail interessiert die Fans immer wieder: Wie hoch ist eigentlich die Gage der Stars? Ein Ex-Camper hat genau das jetzt enthüllt!

12 Stars gehen auf eine ganz besondere kulinarische Reise bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die Kandidaten müssen Tiersperma schlucken oder Anuse von Tieren essen. Oder sich mit vielen Kakerlaken, Spinnen und Schlangen beschäftigen. Für den ein oder anderen Promi ist das eine krasse Herausforderung. Doch dafür bekommen die Stars natürlich auch Kohle.

Ex-Dschungelcamper Julian F.M. Stoeckel hat jetzt die Gagen der Promis geschätzt und verrät, wie viel die Kandidaten wirklich kassieren. Laut dem TV-Star würden Reality-Sternchen, welche bei Shows wie „Temperation Island“ oder „Love Island“ teilgenommen haben, eine Gage zwischen 20.000 und 40.000 Euro liegen, wie er der Abendzeitung München verriet. Bei Kandidatinnen, welche aus Formaten wie „Germany’s next Topmodel“ kommen, würde die Gage zwischen 40.000 und 55.000 Euro liegen. Dazu würde in dieser Staffel auch Tessa Bergmeier zählen.

So viel erhalten die Top-Verdiener im Dschungelcamp

„Zu den besser Verdienenden zählen Verena Kerth, Jana Pallaske oder Markus Möhrl“, so Julian F.M. Stoeckel Die Gage dürfte sich demnach schätzungsweise bei ab 60.000 Euro befinden. Es geht aber noch viel höher, wie der TV-Star weiß. Denn zu den absoluten Top-Verdiener:innen würden laut ihm Designerin Claudia Effenberg, Sänger Lucas Cordalis und Schauspieler Martin Semmelrogge zählen. „Ich schätze deren Gagen zwischen 80.000 und 150.000 Euro ein“, plaudert der Ex-Camper aus. RTL scheint an seinen Stars also definitiv nicht zu sparen.

Julian F.M. Stoeckel ist übrigens mit nach Down Under geflogen – jedoch nicht als Kandidat. Denn er wird den Podcast moderieren. Das Dschungelcamp findet nach zwei Jahren wieder in Australien statt. Die vergangene Staffel wurde coronabedingt in Südafrika produziert. Und auch im Moderationsteam gibt es eine Neuerung. Zwar bleibt Sonja Zietlow der Erfolgsshow erhalten – aber sie bekommt einen neuen Moderator an ihre Seite: Jan Köppen wird der Nachfolger von Daniel Hartwich. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!