Dschungelcamp 2023: Ehe-Drama hinter den Kulissen!

Nicht nur im Dschungelcamp gibt es Zoff. Sondern auch hinter den Kulissen der Show kracht es ordentlich. Iris Klein macht ihrem Mann nämlich schwere Vorwürfe und teilt in den sozialen Netzwerken richtig aus.

Katzenberger-Mama Iris Klein attackiert ihren Mann öffentlich im Netz. Ihr Mann Peter Klein ist als Begleitperson von Lucas Cordalis mit nach Australien geflogen. Iris Klein behauptet nun, dass er sie mit einer anderen Begleitperson am Rande des Dschungelcamps betrogen habe. „Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre!“, schreibt Iris Klein bei Instagram.

Iris Klein macht ihrem Mann schwere Vorwürfe

Sie droht ihm dann sogar mit Rauswurf. „Erst einmal alle gemeinsamen Fotos löschen … ab morgen werde ich packen. Kannst dann zu ihr ziehen! Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist. Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut … und du gehst fremd im Versace Hotel. Aber danke, dass du deine Lügen zugegeben hast, was ich schon lange befürchtet habe“, teilt Iris Klein weiter aus. Auf die Reaktion eines Fans schreibt sie dann: „Ich hätte es auch niemals von ihm erwartet. Niemals. […] Ich komm schon irgendwie klar. Ich weiß das ja schon länger…“

Auslöser für den Streit war wohl ein Chat, den Iris Klein auch veröffentlichte. Dort soll sie Peter Klein bewusst angelogen haben. „Ich kann dir sagen, warum ich einfach manchmal nicht sage, was gerade ist. Weil ich weiß, dass egal was ich sage … es ist sowieso falsch. Und in der Situation war sie dabei, wir sind gemeinsam hingefahren … und ich wusste genau, egal, was ich gesagt hätte, du machst mir eine Szene. Also habe ich in dem Moment für mich den einfachsten Weg gewählt und nein gesagt … dass da noch was kommt, habe ich gewusst“, schrieb er seiner Ehefrau.

Mittlerweile hat sich Peter Klein auch im Netz zu Wort gemeldet und bestreitet die Vorwürfe seiner Ehefrau. „Meine Art zu feiern… für mich alleine im Gym… Manche lassen es halt richtig krachen. Ich genieße die Ruhe“, schrieb er zu einem Foto aus dem Fitnessstudio aus dem Versace-Hotel. Das letzte Wort im Ehe-Zoff zwischen Iris und Peter Klein ist wohl noch nicht gesprochen… „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!