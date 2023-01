Dschungelcamp 2023: Djamila Rowe wurde narzisstisch missbraucht!

Schwere Zeiten und eine angebliche Affäre mit einem Politiker sind die Themen am nächtlichen Lagerfeuer mit Djamila Rowe und Tessa Bergmeier im Dschungelcamp. Das Botschaftsluder berichtet, dass sie Opfer von einem Narzissten wurde.

„Durch eine angebliche Affäre mit einem Politiker“, beantwortet Djamila bei der Nachtwache Tessas Frage, wie sie bekannt geworden ist. Aber warum angeblich? „Ich sage nur A N G E B L I C H E Affäre, mehr kann ich dazu nicht sagen“, so das Botschaftsluder a. D. verschwörerisch. Tessa geht ein Licht auf: „Ach so, du warst gar nicht die angebliche Affäre, du warst viel mehr, nehme ich an? Wow. Das ist schon krass, dass man den Männern fast immer Recht gibt bei solchen Sachen, dass Männer mehr Glaubwürdigkeit haben. Diese strukturelle Unterdrückung, in der wir leben…“

Djamila Rowe wurde Opfer von einem Narzissten

Djamila weiß genau, was Tessa meint: „Das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, einem Narzissten zum Opfer zu fallen, der dich aussaugt, der dir deinen Lebenswillen nimmt, der dich seelisch misshandelt. Ich kenne das alles! Narzisstischer Missbrauch, ich kannte das Wort früher gar nicht, bis mich jemand aufgeklärt hat und ich dann wusste, ich bin ein totales Opfer von dem Ganzen.“ Tessa geht es ebenso, die wie Djamila eine traumatische Kindheit hinter sich hat: „Sobald ich über Kindesmissbrauch und wie man mich misshandelt hat, spreche, kommt von meiner Mutter, dass sie mich wegen Verleumdung anzeigen will. Verleumdung heißt, wenn du etwas erfindest, was nie passiert ist. Aber warum in aller Welt, sollte ich SO etwas erfinden.“ Lieblose Eltern und falsche Männer – ergriffen nimmt Tessa Djamilas Hand: „Zum Glück sind wir die alle los!“

So hat Lucas Cordalis seiner Daniela einen Antrag gemacht

Lucas erzählt, wie er Daniela einen Antrag gemacht hat. Er habe die Katze mit einem Hubschrauber entführt und im Schwarzwald, umringt von Kerzen, auf sie gewartet. „Viele Tränen und wunderschöne Romantik… Und ich hatte noch ein kleines Shirt für meine Tochter, darauf stand ‚Mama und Papa heiraten'“, berichtet der 55-Jährige. Daraus entwickelt sich ein Gespräch, in dem jede:r auspackt, wie der Partner bzw. die Partnerin ins Leben trat: Markus hat seine Yvonne 2015 auf einer Benefiz-Gala getroffen. Plötzlich stand Yvonne vor ihm, es habe sich angefühlt, als habe sie ein Lichtstrahl erfasst. Markus habe ihr sofort gesagt, dass er Single sei, Yvonne habe „Ich auch gleich“ geantwortet und habe ihre Begleitung daraufhin nach Hause geschickt.

„Ich habe ihr sieben Anträge gemacht, bis sie endlich ‚Ja' gesagt hat", erzählt die NDW-Legende. Papis hat seinen Partner bereits vor 20 Jahren in München kennengelernt. Verena und ihr Dschungelkönig Marc kennen sich ja schon lange, aber er war nie ihr Typ, so die Radiomoderatorin. Sie hatte mal etwas mit dem Schlagzeuger seiner Band, weil sie eher auf „rhythmisch begabte" Männer steht. Als sie sich dann vor einiger Zeit in Berlin wiedersahen, war alles plötzlich ganz anders. Er ist für sie von Berlin nach München gezogen und es ist, als wäre sie mit ihrem besten Freund zusammen. „Und man sagt ja immer: ‚Heirate deinen besten Freund'", schreit sie in den Dschungel hinein.