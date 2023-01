Dschungelcamp 2023: Djamila Rowe hat einen Baumarkt-Fetisch!

Beef zwischen Cecilia und Tessa, Cosimo hadert mit seinem Leben in der TV-Branche und Djamila erzählt Jolina von ihrem heimlichen Fetisch. Im Dschungelcamp packten die Stars am sechsten Tag ordentlich aus.

Während die anderen Stars am Lagerfeuer mächtig Spaß haben, sitzen Cosimo und Gigi abseits auf dem obersten Feldbett. Cosimo hadert mit seinem Leben: „Das ist so eine abgewichste Branche. Ich habe so vielen Leuten geholfen. Und wenn du dann Hilfe brauchst, dann ist kein Schwanz da. Und hast du einmal Erfolg, dann will dich jeder direkt bumsen. Alle in der Klasse haben mich geliebt, der Einzige, der mich nicht geliebt hat, war der Lehrer“, so der Checker vom Neckar.

Cosimo Citiolo hat kein Sparbuch

„Mich hat aber bis jetzt nur eine Sache so richtig beschäftigt: Das ist diese scheiß Insolvenz. Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene. Deshalb bin ich jetzt in so einer Phase, wo ich von Reality-Formaten abhängig bin!“ Gigi wundert sich: „Kannst du kein Sparbuch-Konto aufmachen?“ „Wenn du einmal Insolvenz hast, kannst du kein Sparbuch machen“, erklärt Cosimo. „Im Mai 2019 habe ich einen Kredit aufgenommen, hab‘ alles in Musik reingesteckt. Hätte ich doch lieber einen Friseurladen aufgemacht.“ Gigi später im Dschungeltelefon: „Wenn ich der Finanzberater vom Cosimo wäre, ich glaube, ich hätte einen anderen Job gesucht!“

Baumarkt-Fetisch von Djamila Rowe

Jolina und Djamila sitzen für die dritte Feuerwache zusammen und unterhalten sich über die Männerwelt: „Also die australischen Männer, muss ich ja mal sagen, als wir hier ankamen… nicht übel“, berichtet das Botschaftsluder a.D. „Aber da ich kein Englisch kann, bringt mich das jetzt nicht weiter. Ich weiß gar nicht, was Männer wollen in der heutigen Zeit. Nun bin ich schon sehr lange alleine und das wird wohl auch so bleiben.“ Jolina macht der 55-Jährigen Mut: „Wer weiß, wer noch kommt…“ Woraufhin Djamila meint: „Wenn ich hier rauskomme, das wird nicht einfacher. Mich wird wahrscheinlich niemand mehr daten. Nee, das wird nix mehr… Ich hätte gerne einen starken Mann fürs Leben, der auch mal einen Dübel in die Wand gerade reinkriegt. Weil ich ja alles selber mache. Ich liebe es ja, Schrauben und Dübel zu kaufen – ich glaube, das ist ein Fetisch von mir, so ein Baumarkt-Fetisch. Ich liebe es, wenn ich ein Loch bohren kann und dann den Dübel rein und dann die Schraube. Ich sag’s dir: Mein Leben hat sich drastisch geändert, seit ich diesen Akkuschrauber habe.“

Beef zwischen Cecilia Asoro und Tessa Bergmeier

Cecilia und Tessa geraten am Lagerfeuer aneinander, weil Tessa erneut darüber klagt, wie sehr sie wegen der Taro-Knolle vom letzten Abendessen gelitten habe. Cecilia kann es nicht leiden, dass Tessa immer so tut, als ginge es ihr am schlechtesten von allen. „Selbst, wenn hier ein 85-Jähriger sitzen würde, der über seine Leiden klagt, würdest du antworten: ‚Verstehe ich, aber mir geht’s schlechter'“, so der Reality-Star. „Du steckst nicht in meinem Körper und du fühlst nicht meinen Schmerz“, gibt das Model zurück. Tessa fühlt sich angegriffen und findet, Cecilia sollte keine unqualifizierten Kommentare abgeben. Tessa erklärt ihr impulsives Verhalten später mit ihrer Bipolarität: „Ich fühle manche Schmerzen doller. Ich mache das ja nicht mit Absicht, dass ich so reagiere. Die Panik ist ja in dem Moment echt. Wenn mein Kind z.B. Panik bekommt, dann unterstütze ich es und sage nicht, dass die Gefühle falsch sind.“ Papis beendet den Streit, keine von beiden würde von ihrer Position abrücken, es wäre unnötig, zu diskutieren. Die beiden haken das Thema zwar ab, kommen aber nicht auf einen Nenner. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!