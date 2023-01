Dschungelcamp 2023: Dieser Promi muss als nächstes gehen!

Jolina Mennen rührt Sonja Zietlow zu Tränen und die Bolo-Lüge ist im Dschungelcamp aufgeflogen. Zudem sind Djamila Rowe und Claudia Effenberg am Limit und der nächste Promi musste die Show verlassen.

Claudia und Djamila denken am Weiher an ihre Liebsten und werden sofort emotional. Beiden Frauen kommen die Tränen. „Komm wir ziehen das jetzt durch“, will Djamila motivieren. „Ich kämpfe wirklich jeden Tag – ich lasse mir das nur nicht so anmerken. Ich wusste, dass wenn ich in so ein Format gehe, ich oft an meine Kindheit erinnert werde. Das Nicht-Schlafen, kenne ich aus dem Heim. Da habe ich emotional hier so einen ganz harten Kampf. Ab 16 war ich im Jugendwerkhof und ab dann war Maschinenarbeiten befohlen. Ich habe in einer Zwirnerei gearbeitet. Ich kann eigentlich Weben. Das war Zwangsarbeit in der DDR. Da spricht kein Schwein drüber. Nach dem Mauerfall war ich eine der Ersten, die weg war. Ich habe alles hinterlassen, meine komplette Wohnung einfach abgeschlossen und nie wieder zurück. Wenn ich das hier durchziehe, das gibt mir dann einen inneren Frieden und ein Glücksgefühl. Daher niemals den Satz sagen! Es gab hier Tage am Anfang, da habe ich wirklich überlegt ihn zu sagen.“

Djamila Rowe und Claudia Effenberg am Limit

Auch Claudia ist am Limit. „Gerade zum Ende hin, sage ich, komm zieh‘ das durch. Ich weiß auch, wie mein Mann und mein Sohn ticken. Die würden jetzt hinter mir stehen und sagen, jetzt hör mal auf zu reden, du willst da raus, kämpf weiter bis zum Ende! Das hatte ich eigentlich auch vor“, erklärt die Designerin im Dschungeltelefon traurig. „Meine Psyche ist aber echt ein bisschen angeschlagen. Ich merke, es geht ans Eingemachte! Jetzt kristallisiert es sich auch mehr heraus, wer dir wirklich liegt im Team und wer nicht!“

Cecilia Asoro muss das Dschungelcamp verlassen

Und ein Promi musste am Ende des Dschungelcamp verlassen. Die Entscheidung fiel zwischen Papis Loveday und Cecilia Asoro – die Zuschauer haben entschieden, dass das Reality-Sternchen die Show verlassen muss.