Dschungelcamp 2023: Diese Schampus-Lady soll dabei sein!

Nun geht es Schlag auf Schlag! Die Gerüchteküche um mögliche Teilnehmer für die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ brodelt bereits seit Wochen. Nun wurde der nächste Name ins Spiel gebracht.

Aufgrund der Corona-Pandemie konnte das Dschungelcamp die vergangenen zwei Jahre nicht in Australien produziert werden. Im kommenden Jahr soll dort die Show aber wieder steigen. Seit Wochen gibt es bereits Spekulationen um mögliche Kandidaten. Jetzt wurde der nächste Name genannt – und das ist eine echte Überraschung!

Ist Claudia Obert im Dschungelcamp dabei?

Denn angeblich soll Claudia Obert ins Dschungelcamp ziehen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Schlagzeilen sorgte die Schampus-Lady bereits in der Skandal-Show „Promis unter Palmen“ in SAT.1. Jetzt soll der TV-Star auch den australischen Busch aufmischen! Eigentlich wollte Claudia Obert nicht am Dschungelcamp teilnehmen. „Da kriegt mich keine Summe der Welt hin“, sagte Claudia Obert noch vor rund einem Jahr in der Bild.

Nun hat sie ihre Meinung offenbar geändert. Bestätigt ist das aber noch nicht – die Kandidaten werden erst kurz vor Staffelbeginn bekanntgegeben. „Spekulationen zu IBES-Teilnehmerinnen oder Teilnehmern kommentieren wir nicht", teilte ein Sendersprecher mit. Im australischen Busch könnte Claudia Obert auf Ex-Bachelor Andrej Mangold treffen, mit welchen sie zusammen bei „Kampf der Realitystars" teilgenommen hat. Angeblich sollen auch „Sommerhaus"-Gewinner Patrick Rohmer, Botschaftsluder Djamila Rowe, YouTuberin Lisha Savage und Reality-Star Gigi Birofio zu den Kandidaten gehören. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" startet im Januar bei RTL.