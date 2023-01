Dschungelcamp 2023: Die Voting-Ergebnisse der Staffel

Djamila Rowe ist die neue Dschungelkönigin und konnte sich bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ durchsetzen. Doch wie haben die Zuschauer eigentlich in den Live-Shows entschieden? Das verraten jetzt die Voting-Ergebnisse der 16. Staffel.

Dschungel-Deutschland hat entschieden: Nach 17 Tagen in Australiens grüner Hölle warteten auf Djamila Rowe (55) der verdiente Dschungel-Thron und 100.000 Euro! Sie setzte sich mit einer deutlichen Mehrheit von 62,26 Prozent der Zuschauer:innenstimmen im großen Finale von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Sonntagabend bei RTL durch. Zweiter wurde mit 37,74 Prozent Gigi Birofio (23).

So haben die Zuschauer im Finale entschieden

Bereits kurz zuvor lag Djamila Rowe im Vorfinale mit 52,79 Prozent der Stimmen vorn. Für den Drittplatzierten Lucas Cordalis (55) riefen 16,25 Prozent an, deutlich davor platzierte sich Gigi Birofio (30,96 %). Es war also ein eindeutiges Ergebnis für Djamila Rowe. „Ein ganz, ganz großes Danke an alle, die mich unterstützen haben von draußen. Die meine wahre Seele erkannt haben und nicht nur auf Äußerlichkeiten geachtet haben. Die gesehen haben, was für ein Mensch ich wirklich bin“, sagte die Dschungelkönigin.

So haben die Zuschauer in den Live-Shows entschieden

In den Live-Shows von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ war klar: Djamila Rowe war nicht erst im Finale die große Favoritin, sondern seit Anfang an! Denn auch in den Shows davor war sie mit wenigen Ausnahmen meist immer auf dem ersten Platz und konnte bei den Zuschauern am meisten punkten. Dabei galt Lucas Cordalis zu einer DER großen Favoriten in der Staffel, denn der Mallorca-Sänger hat die größte Fanbase. In den ersten Tagen war es vor allem ein Rennen zwischen Djamila Rowe, Lucas Cordalis und Papis Loveday. Aber letztendlich konnte Djamila Rowe die wohl meisten Herzen der Zuschauer für sich gewinnen und verlässt die Show mit der Dschungelkrone.

Die Voting-Ergebnisse im Überblick