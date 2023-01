Dschungelcamp 2023: Die Bolognese-Bombe explodiert!

Die Bolognese-Lüge im Dschungelcamp kam unfreiwillig durch Sonja Zietlow ans Licht. Danach eskalierte der Zoff zwischen den Campern und es gab viel Klärungsbedarf.

Djamila will unbedingt die Bolognese-Lüge vor allen im Camp richtigstellen. Cosimo und Lucas wissen sowieso Bescheid und jetzt soll Klarheit her. Claudia will das lieber in Einzelgesprächen klären. Gigi ist der Erste, dem beide Schatzsucherinnen ganz beiläufig rüber rufen: „Gigi, du hast das mitbekommen mit der Bolognese? Es gab kein Angebot“, so das Botschaftsluder a.D. salopp. Claudia ergänzt: „Wir wollten einfach nur einen Gag machen. Wir haben uns nichts dabei gedacht!“ Gigi kann nicht darüber lachen: „Witzig ist was anderes!“ Der Reality-Star will das Thema doch in großer Runde diskutierten: „Jetzt habe ich es gecheckt. Das mit der Bolognese stimmt nicht!“

Claudia erhebt sich, erklärt ausführlich wie es zur Bolo-Lüge kam und endet mit „Wir wollten euch eine Retourkutsche geben, war vielleicht nicht ok von uns. Da können wir uns auch gerne entschuldigen, wenn ihr das möchtet!“. Djamila mischt sich ein: „Naja, eigentlich war es ja deine Idee, aber wir haben es beide gemacht. Jetzt muss aber mal Ende sein, denn ich höre seit Tagen nur noch Pizza und Bolognese!“ Aber das letzte Wort ist da noch nicht gesprochen. Papis ist menschlich enttäuscht: „Ich habe echt gedacht, moralisch sehr geil von euch gemacht. Das hat mich so mitgenommen. Es wäre schön gewesen, wenn ihr das direkt danach gesagt hättet.“

Die Bolognese-Lüge kommt ans Licht

Gigi kommt einfach nicht auf die Bolo-Lüge klar. Das sagt er auch Claudia unter vier Augen: „Für mich war das eine Provokation. Deswegen wir gehen uns einfach aus dem Weg!“ Sofort eilt Claudia zur spülenden Djamila und berichtet von Gigis Ansage. „Das ist jetzt schon wieder so eine Hardcorenummer, wo ich denke, was soll das denn jetzt? Ich könnte ja auch immer wieder anfangen mit der ollen Pizza. Ich hätte ja auch sagen können, die Pizza habt ihr ja wirklich gegessen: Was ist jetzt schlimmer? Wenn man jemand veräppelt oder wirklich etwas isst?“ Djamila findet Gigis Ansage auch komisch: „Erst sagt er ‚Thema erledigt‘, alles gut und dann von hinten rum noch mal ’ne Ansage machen. Das ist doch auch nicht so ganz ehrlich.“

Die Fronten verhärten sich weiter. Es ist Cecilia, die das Thema am Lagerfeuer noch mal aufrollt: „Ihr habt ihnen so ein schlechtes Gewissen mit der Pizza gemacht, und dann kommt ihr mit der Bolognese!" Gigi mischt sich aus der Hängematte ein: „Das war eine Provokation, fertig!" Lucas schlägt sich auf Claudias Seite: „Habe ich dir gesagt, Gigi, ich spreche mit dir kein Wort mehr, weil du eine Pizza gegessen hast?" Und dann geht die Diskussion von vorne los…