Dschungelcamp 2023: Der Streit eskaliert schon vor Showstart!

Das Dschungelcamp geht am 13. Januar 2023 bei RTL in eine neue Runde. Doch schon bevor die Show überhaupt losgegangen ist, scheint der Streit völlig zu eskalieren. Ein gebrochener Fuß von Tessa Bergmeier sorgt dabei für Zündstoff.

Die Promis sind für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ startklar. Doch schon vor dem Start der Staffel artet der Zoff komplett aus. Die zwei Streithähne: Tessa Bergmeier und Cosimo Citiolo. Sie behauptet, er habe ihr damals den Fuß gebrochen und wollte im Dschungelcamp eigentlich nur eine Entschuldigung von ihm. Doch stattdessen macht der ehemalige DSDS-Teilnehmer der Ex-GNTM-Kandidatin einen krassen Vorwurf, was das Fass zum Überlaufen bringt.

In der Show „König der Kindsköpfe“ soll Cosimo Citiolo ihr den Fuß gebrochen haben, wie Tessa Bergmeier im Interview mit RTL verrät. Zwar unterstellt sie ihm keine Absicht – jedoch habe er sich nicht nach ihrem Befinden erkundet und laut ihren Angaben folgte auch nie eine Entschuldigung. Cosimo Citiolo hat die Situation damals ganz anders wahrgenommen. „Da war nix gebrochen! Ich weiß nicht, warum sie jetzt diese Schlagzeilen braucht“, so der ehemalige DSDS-Kandidat. Der 33-Jährige plaudert weiter aus: „Ob sie, nachdem wir da gedreht haben, nochmal irgendwo drauf gerannt ist mit Absicht und sich vielleicht selber was getan hat, was heutzutage alles möglich ist, weiß ich nicht.“

Tessa Bergmeier ist über die Aussagen von Cosimo Citiolo fassungslos

Die Aussagen von Cosimo Citiolo bringt Tessa Bergmeier auf die Palme und lässt ihre Wut in einer Instagram-Story freien Lauf. „Du hast mich umgerannt – sowas passiert im Sport und ich unterstelle dir keine böse Absicht. Aber, dass du jetzt das Ganze auch noch leugnest, mir unterstellst, ich hätte mir den Fuß selbst gebrochen? Das ist der Oberhammer“, so das Model. Und weiter: „Einfach wow deine Aussagen und traurig, dass du das auch noch abstreitest. Ich hätte mir nur gewünscht, dass du dich nochmal erkundigst und jetzt machst du die Nummer daraus? Gut, dass ich das auf den Tisch gebracht habe.“ AUTSCH! Das dürfte im Dschungelcamp wohl noch für Zündstoff sorgen… Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!