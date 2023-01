Dschungelcamp 2023: Der nächste Auszug! Dieser Star muss die Show verlassen

Verena Kerth musste als erster Promi das Dschungelcamp verlassen, welche danach von Marc Terenzi am Strand einen Heiratsantrag bekam. Doch auch in der nächsten Folge stand der nächste Auszug an.

Bei Gigi und Cosimo ist heute die Luft raus. Schlapp hängen die beiden am Lagerfeuer ab. Auch ein sexy Bikini-Auftritt von Papis bringt die beiden Männer nicht in Stimmung. Besonders Cosimo ist auffällig still und in sich gekehrt: „Das fuckt mich alles ab. Müde, Hunger, schwindelig. Keine Ahnung was mit mir los ist.“ Sogar das Aufstehen vom Boden fällt dem Checker vom Neckar schwer. Lucas versucht aufzumuntern. Vergeblich. „Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich. Du hast deinen Spaßfaktor nicht mehr. Wenn es dir schlecht geht, sag‘ bescheid. Wir sind ein Team und stehen hinter dir!“, mahnt Lucas.

Döner-Deal von Cosimo Citiolo

Cosimos Hunger macht ihn erfinderisch! Gemeinsam mit Cecilia und Gigi geht er ins Dschungeltelefon und erklärt: „Ich habe eine coole Idee, das gab es bestimmt hier noch nie in diesem Raum. Das ist jetzt ein Traumwunsch. Wir machen fette Show zu dritt und dafür gibt es für jeden ein Döner mit alles! Für mich sogar mit Zwiebel, obwohl ich das nicht essen kann.“ Gesagt, getan. Cosimo rappt los, Cecilia tanzt …. Und was macht Gigi? Der zieht seine Hose runter und hält seinen blanken Popo in die Kamera. „NEEEEEIIIIIIN!!!“, Cecilia und Cosimo schreien entsetzt auf. „Ich bin bereit alles für essen zu machen“, so Gigi cool. Cosimo findet das nicht so lustig: „Zieh das an. Dein Vater sieht das, Madonna! Das war Fehler hier zu kommen!“

Verena Kerth bekommt einen Antrag

„Ich bin noch ein bisschen geschockt und habe gar nicht damit gerechnet. Ich dachte ich muss in eine Dschungelprüfung, aber jetzt nach Hause zu kommen – ich wäre schon gerne noch ein paar Tage geblieben. Ich hätte eher gedacht, dass Jana oder Tessa gehen müssen. Aber jetzt ist es so, wie es ist und ich freue mich natürlich jetzt auf Marc“, so Verena sichtlich angeschlagen, nachdem sie das Camp verlassen hat. Lange muss sie sich auch gar nicht gedulden, denn ihr Liebster wartet an einem Strand auf sie und nimmt sie in den Arm: „Ich habe dich so vermisst, mein Schatz! Ich bin so stolz auf dich!“ Verena ist glücklich: „Mit deiner Umarmung ist alles wieder gut!“

Der nächste Promi muss das Dschungelcamp verlassen

Nach dem Auszug von Verena Kerth musste nun der nächste Promi die Show verlassen. Die Zuschauer entscheiden, welche Kandidat:innen gehen müssen. Die Entscheidung ist soeben gefallen: Markus Mörl muss das Dschungelcamp verlassen!