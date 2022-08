Dschungelcamp 2023: Das sind die ersten Kandidaten!

Bis die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ beginnt, sind es noch knapp fünf Monate. Doch schon jetzt wird über die Kandidaten spekuliert – und die ersten Namen sind nun gefallen!

Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie eine Ersatzshow in Köln und ein Dschungelcamp in Südafrika stattfinden musste, geht es 2023 für die Show wieder nach Australien. Die Vorbereitungen hinter den Kulissen laufen auf Hochtouren – auch Gespräche mit möglichen Kandidaten.

Geht Andrej Mangold ins Dschungelcamp?

Demnach soll angeblich Andrej Mangold in das Dschungelcamp gehen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Es soll sich um einer der absoluten Wunschkandidaten von RTL handeln. Der „Bachelor“ von 2019 war bereits in den Reality-Shows „Das Sommerhaus der Stars“ (2020), 2Kampf der Realitystars“ (2021) und der bereits aufgezeichneten Sendung „Skate Fever – Stars auf Rollschuhen“.

Influencer Twenty4tim angeblich dabei sein

Dabei soll auch YouTube-Star und Influencer Twenty4tim (21, bürgerlich: Tim Kampmann) sein. Im Jahr 2021 nahm er an der Spielshow „Pocher vs. Influencer“ teil und wollte seitdem unbedingt wieder ins Fernsehen – mit dem Dschungelcamp geht sein Wunsch wohl in Erfüllung. Im Netz ist der 21-Jährige eine echte Ikone: Bei Instagram hat er mehr als 2,2 Millionen Fans, bei TikTok sind es sogar 3,8 Millionen. Offiziell bestätigt ist das bei den beiden aber noch nicht. Was aber fest steht: Lucas Cordalis gehört zu den Kandidaten! Nachdem er sich in der letzten Staffel kurz vor Start mit dem Coronavirus infizierte, soll er nun 2023 dabei sein. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!