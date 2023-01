Dschungelcamp 2023: Das sind die Begleitpersonen der Stars

Auf Luxus im Dschungelcamp müssen die Kandidaten bis auf die Luxusgegenstände verzichten. Ganz anders sieht das bei den Begleitpersonen der Stars aus, denn diese können die Zeit in Australien richtig genießen. KUKKSI verrät, welche Busch-Begleiter diesmal dabei sind.

Abgeschottet von der Außenwelt, keine Handys, kein Kontakt zu den Liebsten und auch der alltägliche Wahnsinn mit vielen Partys und Chamapgner gibt es nicht. Die Stars im Dschungelcamp müssen auf alles verzichten, was sie sonst gewöhnt sind. Bei den Begleitpersonen sieht das ganz anders aus, denn diese können das Luxusleben in vollen Zügen auskosten.

Das sind die Busch-Begleiter der Promis

Cecilia Asoro (26), Reality-Star

Begleitperson nach Australien: Filiz Rose (Managerin)

Jolina Mennen (30), Influencerin

Begleitperson nach Australien: Florian Mennen (Ehemann)

Tessa Bergmeier (33), Model

Begleitperson nach Australien: Charlotte Haak (gute Freundin)

Verena Kerth (41), Radiomoderatorin

Begleitperson nach Australien: Marc Terenzi (Partner)

Jana URKRAFT Pallaske (43), Schauspielerin

Begleitperson nach Australien:

Claudia Effenberg (57), Designerin

Begleitperson nach Australien: Tim Mathé (guter Freund)

Gigi Birofio (23), Reality-Star

Begleitperson nach Australien: Mike Heiter (guter Freund)

Cosimo Citiolo (40), „Checker vom Neckar“

Begleitperson nach Australien: Nathalie Gaus

Papis Loveday (45), Internationales Model

Begleitperson nach Australien: Nedi Volkmann (gute Freundin)

Lucas Cordalis (55), Sänger

Begleitperson nach Australien: Peter Klein (Schwiegervater)

Markus Mörl (63), NDW-Legende

Begleitperson nach Australien: Yvonne König (Ehefrau)

Martin Semmelrogge (67), Schauspieler

Begleitperson nach Australien: Regine Prause (Lebensgefährtin)

Das ändert sich in der neuen Staffel

Neu in der Staffel ist dagegen, dass Jan Köppen die Nachfolge von Daniel Hartwich antreten wird. Diesmal findet die Show auch wieder in Australien statt. „Ich freue mich natürlich sehr, dass wir wieder in Australien sind, es ist einfach das Original. Auch über die Zeitverschiebung freue ich mich, dadurch kann man besser produzieren und arbeiten – und die Aussies wiederzusehen, die sind sehr herzlich, nett und lieb – du wirst sie lieben. Allerdings muss ich dazu sagen, Südafrika war auch toll, da das Land einfach so unfassbar tiefgründig ist, man fühlte sich wie im Schoße von Mutter Erde. Es ist beides großartig“, freut sich Moderatorin Sonja Zietlow. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!