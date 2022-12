Dschungelcamp 2023: Das sind ALLE Kandidaten!

Im Januar geht es wieder los: Bei RTL startet dann die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Nach zwei Jahren wird die Show diesmal wieder in Australien produziert. KUKKSI verrät, welche Kandidaten diesmal sein werden.

Die vergangene Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ wurde aufgrund der Corona-Pandemie in Südafrika gedreht. Jetzt geht es für die Kandidaten wieder nach Down Under. Anfang Januar treten die Dschungelstars ihren Flug nach Australien an – aber wer ist diesmal eigentlich dabei? Nun ist durchgesickert, welche Promis die kommende Staffel aufmischen werden.

Diese Kandidaten sind offenbar im Dschungelcamp dabei

Noch wurden offiziell von RTL keine Namen genannt – daher handelt es sich um Spekulationen. Demnach gehört Verena Kerth zu den Kandidatinnen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Ex von Oliver Kahn wollte schon lange ins Dschungelcamp. Dabei ist angeblich auch Claudia Effenberg – Erfahrung im Reality-TV hat sie bereits. Die Frau von Ex-Nationalspieler Stefan Effenberg war unter anderem schon bei „Promi Big Brother“. Lucas Cordalis wollte schon in der letzten Staffel mitmachen – dann erkrankte der Mann von Daniela Katzenberger jedoch an Corona. Diesmal soll es aber endlich klappen.

Martin Semmelrogge ist eine echte Kino-Legende und wirkte unter anderem in „Schindlers Liste“ oder „Das Boot“ mit. Der 67-Jährige gehört offenbar auch zu den Dschungel-Kandidaten. Tessa Bergmeier war eine echte Skandal-Kandidatin bei „Germany’s next Topmodel“ – laut der Bild ist die Beauty ebenfalls bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ am Start. Im „Sommerhaus der Stars“ nervte Jana Pallaske die Zuschauer – und nun wohl auch bald die Fans vom Dschungelcamp.

Papis Loveday war bei „Promi Big Brother“ und gilt als das bekannteste Männer-Model der Welt. Schon bald soll auch sein Flieger nach Australien gehen. Dabei sind auch Sänger Markus Mörl, Reality-Star Cecilia Asoro, Influencerin Jolina Mennen sowie Trash-Star Luigi „Gigi“ Birofio. Bei DSDS sorgte Cosimo Citiolo damals für einen handfesten Skandal und bezeichnete sich als „Checker vom Neckar“ – auch er soll im Dschungelcamp dabei sein. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 14. Januar 2023. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – das ist bisher zur Staffel bekannt!