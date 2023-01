Dschungelcamp 2023: Darum ist Martin Semmelrogge wirklich dabei!

Martin Semmelrogge hat ein bewegtes Land hinter sich. Nun will es der 67-Jährige wissen und gehört zum Cast von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Die Schauspiel-Legende hat jetzt verraten, weshalb er wirklich ins Dschungelcamp geht.

Am 13. Januar 2023 geht es los: Bei RTL startet dann die neue Staffel vom Dschungelcamp. Zu den Kandidaten gehört auch Martin Semmelrogge. Der 67-Jährige plauderte jetzt darüber, weshalb er an der Show teilnimmt und was ihm an dem Format reizt. „Ich will es einfach nochmal wissen. Ich bin mittlerweile zweifacher Opa. Das ganze Package reizt mich, nach Australien fliegen mit meiner Frau, mal einen anderen Kontinent zu sehen. Ich bin jetzt nicht der, der dauernd Reality macht, aber ich habe ja schon ein paar Shows gemacht und der Dschungel gehört da einfach dazu“, sagt Martin Semmelrogge im Interview mit RTL.

Das reizt Martin Semmelrogge am Dschungelcamp

Weiter erklärt der Schauspieler: „Ich habe da auch nicht so lange überlegt, weil ich das Konzept vom Dschungel grundsätzlich gut finde. Viel hängt auch davon ab, wer im Dschungel mit dabei ist und damit auch, wie spannend es wird. Ich will keinem zu nahetreten, aber ich bin halt auch kein YouTuber, sondern ich trage die Turnschuhe zum Sport machen und halte sie nicht nur ins Bild. Ich bin einer aus dem richtigen Leben. Ich polarisiere ja immer ein bisschen. Aber mir ist das auch egal, was die Leute denken. Ich sage immer meine Meinung. Und das ist jetzt nochmal eine neue Erfahrung für mich. In unseren Zeiten ist es auch nicht sicher, was man noch alles machen kann, besonders auch in meinem Alter. Ich habe noch 13 Jahre, dann bin ich 80. Wenn ich die denn erreiche, ich habe den Rock’n’Roll nämlich immer gelebt, denn ich liebe meine Freiheit. Aber ich lebe sehr gesund und ernähre mich gut. Also ich denke mal, dass ich gute Voraussetzungen habe, vor Ort zu bestehen. Ich hoffe, ich habe Leute, mit denen ich mich verstehe, weil es nicht nur ums Gewinnen geht. Klar will jeder gewinnen und ich bin auch einer, der nicht verlieren will. Aber es muss auch fair zugehen. Klar muss man ein bisschen tricksen – Taktik, Strategie. Vor allem, wenn es dann eng wird am Schluss, dann muss jeder in seine Trickkiste packen. Das ist eine schöne Herausforderung für mich.“

Der Schauspieler ist kein Teamplayer

Martin Semmelrogge hatte mal in einem Interview erzählt, dass er lieber sein eigenes Ding macht und kein Teamplayer ist – aber wie kann das im Dschungelcamp funktionieren? „Ich habe ja einen Beruf, wo man Teamplayer sein muss. Ich bin immer in Teams, auch wenn ich mit dem Theater unterwegs bin. Man muss zusammenspielen, das ist ganz wichtig, weil man allein nicht schauspielern kann. Es braucht einen guten Gegenpart, der dir den Ball zuwirft. Natürlich bin ich da ein Teamplayer. Auf der anderen Seite ist man in dem Beruf auch ein Einzelkämpfer. Zwei Minuten, bevor die Show beim Theater losgeht, gehe ich erst in meine Garderobe, wenn ich nicht gleich von Anfang an spielen muss. Meistens ist es so, dass ich erst nach 20 Minuten auf die Bühnen gehe. Das brauche ich einfach, um mich zu konzentrieren. Dann möchte ich nicht übers Essen oder übers Wetter reden. Wenn ich auf die Bühne gehe, genieße ich es einfach, mich da reinzuversetzen. Das ist für mich auch so ein bisschen ein Rausch. Und dann will ich das leben. Deswegen bin ich in der Situation auch ein Einzelkämpfer. Ich glaube, jeder von uns ist das, es ist ein Haifischbecken“, so der 67-Jährige. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!