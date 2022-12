Dschungelcamp 2023: Cosimo Citiolo sorgte als „Checker vom Neckar“ bei DSDS für einen Skandal

Cosimo Citiolo ist als der „Checker vom Neckar“ bekannt. „Ich funktioniere nie richtig. Ich bin wie eine Uhr: mal funktioniert sie, mal nicht“, sagt der 40-Jährige über sich selber. Jetzt will der Ex-DSDS-Kandidat das Dschungelcamp ordentlich aufmischen.

Der deutsch-italienische Sänger und TV-Darsteller Cosimo Citiolo wurde 1981 in Stuttgart geboren. Mit 19 Jahren startete Cosimo seine Karriere als GoGo- und Background-Tänzer in Nachtclubs und arbeitete außerdem als HipHop-Tanzlehrer. In den Anfangsjahren erweiterte Cosimo stetig sein Unterhaltungsangebot und tourte unter anderem als „Checker vom Neckar“ durch deutsche Diskotheken.

Cosimo Citiolo wurde durch DSDS bekannt

Seit 2005 war Cosimo Citiolo regelmäßiger Casting-Kandidat bei den Vorauswahlen von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und sorgte durch ausgefallene Kostüme – etwa als Elvis-Imitator oder in einer Spiderman-Jacke – für Aufsehen. Citiolos verächtlicher Gruß an Jurymitglied Fernanda Brandão und die Übergabe einer Autogrammkarte ihres Exfreundes Bushido, mit dem Citiolo befreundet ist, sorgten für Presse-Wirbel. 2010 brachte Citiolo seine erste Single mit dem Namen „Ketchup Mayo Sandwich“ auf den Markt. Auch seine folgenden Songs – darunter „Komm schon Baby zieh dich aus!“ oder „Der Sommer ist geil“ – folgten dem Konzept: gängiger Trash-Sound und simpler Text. Weitere Veröffentlichungen folgten: 2012 erschien sein erstes und bislang einziges Album „Electro Sex“. Seit 2014 tritt Citiolo unter dem Künstlernamen DCVN auf. Seit 2012 betreibt er seinen YouTube-Kanal „Sexsomaniac“.

Außerdem tritt Cosimo seit 2011 regelmäßig in TV-Reality-Formaten in Erscheinung. Er war 2011 Teilnehmer der elften Staffel von „Big Brother“ oder hatte einen Gastauftritt 2013 bei „Köln 50667“. 2021 war er Kandidat der Reality-TV-Show „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“, die für RTLZWEI in Thailand aufgezeichnet wurde. Er kam in dem Format bis zum Finale, wo aber letztendlich Sängerin Loona gewann.

Mit seiner Freundin Nathalie war er im „Sommerhaus der Stars“

2022 zogen Cosimo und seine Freundin Nathalie in das „Sommerhaus der Stars“ und schafften es bis ins Halbfinale. Außerdem wird er 2022 in dem RTL+ Original „The Real Life“ begleitet, einer Reality-Doku-Soap die „dort beginnt, wo andere Formate aufhören“. Cosimo Citiolo ist aus seiner Heimatstadt Stuttgart nach Köln gezogen und arbeitet seit 2020 als Friseur gemeinsam mit seiner Schwester im eigenen Geschäft. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 14. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!