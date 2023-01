Dschungelcamp 2023: Cosimo Citiolo hatte finanzielle Probleme!

Cosimo Citiolo wurde durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt und nahm anschließend an zahlreichen Reality-Shows teil. Jetzt will er „Checker vom Neckar“ den australischen Busch aufmischen. Das Dschungelcamp kommt wohl zum richtigen Zeitpunkt. Denn zuletzt hatte der Sänger finanzielle Probleme, wie er jetzt zugibt.

Zuletzt war der DSDS-Star mit Freundin Nathalie Gaus im „Sommerhaus der Stars“ zu sehen. Nun hat er sich auf den Weg nach Australien gemacht und gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Für die Teilnahme an der Show winkt natürlich eine ordentliche Gage – und diese kommt Cosimo Citiolo gerade recht. Denn wie er zugibt, lief es für ihn die letzte Zeit finanziell nicht rund.

Cosimo Citiolo konnte Rechnungen nicht mehr bezahlen

„Nach außen hin bin ich immer der lachende und gut gelaunte Entertainer, aber da wusste ich einfach nicht, wie es weiterging. […] Ich konnte einige Rechnungen nicht mehr bezahlen. Jeder Tag war ein einziger Kampf“, sagt Cosimo Citiolo in der Bild-Zeitung. Er blickt jedoch optimistisch in die Zukunft: „Alles, was jetzt noch kommt, kann nur noch die Sahne im Cappuccino sein. Nach dem, was ich durchgemacht habe, ist die Teilnahme am Dschungel eine schöne Herausforderung. Die wahren Dinge im Leben muss man einfach hinter der Kamera lösen.“

Bereits im RTL-Interview verriet Cosimo Citiolo, dass er vor allem wegen Geld ins Dschungelcamp geht. „Wenn ich ehrlich bin? Das Geld natürlich. Damit könnte ich viele Probleme lösen, die ich seit der Corona-Krise als Künstler habe. Zum Glück hatte ich noch meinen Nebenjob als Friseur bei meiner Schwester, sonst wäre ich komplett am Arsch gewesen. Ich habe wenig Geld zur Seite gelegt. Ich gebe halt gern aus und lade Freunde ein. Ich bin leider nicht so gut mit Geld, wie mein Vater", so der Ex-DSDS-Kandidat. Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar.