Dschungelcamp 2023: Claudia Effenberg und Verena Kerth ziehen über Cecilia Asoro her

Mit Taktik und Geschick kämpft sich Jana URKARFT im Dschungelcamp durch das „Fiesenrad“. Mit wenig Feingefühl ziehen Claudia und Verena über Cecilia her. Mit Tränen in den Augen spricht Lucas über den Tod seines Vaters und Papis klärt Gigi übers Model-sein auf.

„Heute und jetzt dreht sich alles nur um dich“, begrüßt Sonja Zietlow Jana URKRAFT zu ihrer ersten Einzelprüfung. „Deine Prüfung heißt ‚Fiesenrad‘. Du gehst auf diesen Gerüsten in Form von zwei großen Ringen in 20 Metern Höhe den Pfeilen nach und sammelst zwölf Sterne ein, die sich in Boxen mit grünen Ameisen oder am Gerüst befinden. Die Ringe des Parcours werden sich die ganze Zeit drehen. Dann geht es für dich auf 25 Meter Höhe und dort ist der letzte Stern. Du hast insgesamt zehn Minuten Zeit und musst vor Ablauf der Zeit den allerletzten Stern erreichen – erst dann sind auch die anderen, die du vorher gesammelt hast, sicher“, erklärt Jan Köppen.

Jana URKARFT Pallasake kämpft sich durch das „Fiesenrad“

Die Schauspielerin darf den Parcours nur stehend absolvieren, lediglich zum Entnehmen der Sterne darf sie sich hinhocken oder knien. Nach dem Startschuss macht sich die 43-Jährige vorsichtig und fokussiert auf ihren Weg, lässt aber gleich die erste Box links liegen: Sie spielt taktisch, um keine Zeit an den Ameisenboxen zu vergeuden und überspringt diese – so wie einige andere Sterne auch. Nach nur drei Minuten nimmt sie bereits die Leiter, um fünf Meter höher auf den oberen Ring zu klettern. Sonja gibt immer wieder den Tipp: „Guck nicht nach unten, Jana. Versuche, nur nach vorne zu schauen.“ Vor einer Wippe lässt sie sich Zeit, um ihre Angst zu überwinden und drüber zu steigen. „Hast du Angst“, will Jan wissen, was der Dschungelstar verneint. „Ich muss da nochmal über die Brücke rüber, ich kann das nicht einschätzen, wie lange ich für den letzten Stern benötige“, so Jana URKRAFT. Kurz vor Ende der Zeit sichert sie sich den finalen Stern. Mit insgesamt sechs Sternen wurde sie mit dieser Prüfung auf jeden Fall zur „Herrin der Ringe“.

Die Fronten verhärten sich

Jolina kommt weiterhin mit Tessas Verhalten nicht klar. Schon wieder hat sich das Model hingelegt und schläft: „Das ist doch hier kein Ponyhof, dann ist sie hier vielleicht falsch!“ Auch die Dschungel-„Blondies“ sind wieder in Läster-Stimmung: Claudia findet es unmöglich, dass sich Cecilia überall einmischt. Verena gibt ihr recht: „Ich weiß nicht, was das soll. Sie hat überhaupt kein Recht, uns so dumm anzusprechen. Keine Ahnung, was die in ihrem Schädel hat.“ Und Claudia weiter: „Dass sie so blöd glotzte, das ist mir auf den Keks gegangen. Wie so ’ne frustrierte Was-weiß-ich-Was.“ Woraufhin Verena zusammenfasst: „Respektlos. Geht mir tierisch auf den Sack! Die pflaumt einen an – out of the blue, obwohl sie überhaupt nichts mit der Situation zu tun hat und redet mit einem, als wenn man der letzte Depp wäre. So kann sie mit Gigi reden, mit ihrem Buddy, aber nicht mit uns, geht gar nicht. Ich sag‘ da jetzt aber nichts dazu. Es langweilt mich und es ist Kindergarten. Das ist nicht mein Niveau hier.“ Claudia vermutet, dass sie nicht mit der Situation klarkommt, dass es wenig zu essen gibt. Jetzt habe sie sich aber mit Gigi verbrüdert: „Die sind wie Ben & Jerry, Tom & Jerry, Ketchup & Mayo, Biene Maja & Willi… die perfekte Symbiose. Passt super“, beendet Verena das Geläster.

Lucas Cordalis redet über seinen Vater

Cosimo und Lucas sprechen über ihre Väter. „Ich will gar nicht wissen, wie es bei mir wäre, wenn mein Vater nicht mehr da wäre“, erklärt Cosimo. Lucas erinnert sich daraufhin an den Tag, als sein Vater Costa, der erste Dschungelkönig überhaupt, starb: „Ich habe seine letzten Stunden, seinen letzten Atemzug miterlebt. Ich habe seinen letzten Herzschlag gefühlt“, die Stimme des Sängers versagt, seine Augen füllen sich mit Tränen. „Ich war irgendwo draußen, meine Mutter war allein mit ihm. Da hat sie gesagt, komm schnell hoch, irgendwie ist was ganz komisch. Ich gehe hoch und tatsächlich, kurz danach ist er gestorben. Er war mein ein und alles. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir waren beste Freunde. Alles habe ich von ihm gelernt. Was mir damals half, dass ich eine Tochter, eine Familie habe. Das war eine beschissene Zeit. Das Schlimmste war aber – das habe ich noch niemandem erzählt – der Moment, wenn er dann abgeholt wird. Das reißt dir das Herz raus! Jetzt ist er da oben und guckt runter!“ „Und er denkt, was machen die zwei Idioten da!“, witzelt Cosimo und ringt dem traurigen Lucas damit tatsächlich ein Lächeln ab.

Gigi Birofio will Model werden

Gigi will Model werden! „Papis, wie funktioniert das?“, will der Reality-Star wissen. „Du musst etwas Besonderes sein. Frauen, verdienen auch immer besser als Männer. Wenn du eine Top-Model-Frau bist, kannst du für eine Show 10.000 Euro bekommen, für zwei Stunden Laufsteg. Als Mann mit exklusiv Vertrag 25.000 Euro für eine Woche. Aber es ist anstrengend!“, so Papis auskunftsfreudig. „Anstrengend auch wegen dem Essen, oder? Also mit meinem Bauch …“, fragt Gigi weiter. „Keine Chance! Vergiss‘ es“, so die prompte Antwort des 46-Jährigen. Und wie ist es, wenn ein Model ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat, muss dann der Finger in den Hals, will Gigi weiter wissen. „Ja klar“, berichtet Papis. „Ich habe nicht gekotzt, aber drei Tage esse ich dann gar nichts.“ Gigi ist entsetzt: „Aber das macht doch deinen Kopf auch ein bisschen kaputt. Ok. Mit diesem Gespräch habe ich eins gelernt. Ich werde kein Model!“ „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!