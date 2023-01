Dschungelcamp 2023: Cecilia Asoro war schon bei Take Me Out!

Cecilia Asoro will es wissen! Die Beauty will die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aufmischen. Die Schönheit hat schon mehrmals im TV einen Partner gesucht – fündig wurde sie dabei nicht. Ob die 26-Jährige im Dschungelcamp nun bessere Chancen hat?

Cecilia Asoro hat kurz vor dem Start vom Dschungelcamp einige private Geständnisse offenbart – so auch, dass sie mit ihrer Mutter in einer WG lebt. Im Jahr 2015 nahm die Schönheit bei „Germany’s next Topmodel“ teil und arbeitet seit 2019 als Assistentin für körperlich behinderte Menschen. Zuletzt nahm sie immer wieder in zahlreichen Reality-Shows teil.

Cecilia Asoro will sich im Dschungelcamp nackt zeigen

Und selbst ihren Traummann suchte Cecilia Asoro im TV – so nahm sie bei „Take Me Out“ teil. Und auch bei „Der Bachelor“ und „Are You The One – Realitystars in Love“ hatte die 26-Jährige kein Glück in der Liebe. Ob sie im Dschungelcamp vielleicht mehr Glück hat? Im Jahr 2021 gewann sie die Staffel von „The Beauty and the Nerd“ und wird Blut geleckt haben. Denn auch die Dschungelkrone will sich die Beauty nun krallen. Und sie hat auch absolut kein Problem damit, blank in Australien zu ziehen.

„Ich will definitiv Dschungelkönigin werden, da ich zeigen möchte, dass ich ehrgeizig bin. Ich möchte, dass die Leute mich von einer ganz anderen Seite kennenlernen, mich toll finden, so wie ich bin und mir den Sieg wünschen, das wäre mein Traum“, sagt Cecilia Asoro im Interview mit RTL. Im Dschungelcamp will sie zudem einige Missverständnisse aus dem Weg räumen: „Mir wird oft im Streit unterstellt, dass ich mobben würde. Für mich ist ganz klar, dass ich nie andere Menschen gegen die Person gehetzt habe, mit der ich streite. Nur ich habe das Problem mit dieser Person und ich habe mich noch nie mit einer Gruppe gegen jemanden gestellt.“ Die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL ab dem 13. Januar 2023. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!