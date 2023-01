Dschungelcamp 2023: Bohnen-Zoff zwischen Jana Pallaske und Verena Kerth geht weiter!

Der Bohnenstreit zwischen Jana URKRAFT Pallaske und Verena hallt im Dschungelcamp noch nach, Claudia hat mit Hilfe eines Mediums Kontakt zu ihrer verstorbenen Schwester aufgenommen und Djamila erzählt, dass sie als Kind oft hungern musste.

„Du hast gesagt, was viele hier denken“, stärkt Gigi Jana nach deren Zoff mit Verena. Cecilia ist der gleichen Meinung: „Das wäre früher oder später so gekommen. Mach dir keinen Kopf!“ Jana ist dankbar für die Rückenstärkung: „Ich spüre einfach diese große Unsicherheit in ihr. Jetzt ist das Fass offen. Sie ist doch die Spezialistin, die Lehrerin, die uns die ganze Zeit erklärt, wie das Dschungelcamp abläuft. Ich habe ihr sogar noch meinen Tofu gegeben, obwohl sie die ganze Zeit zu mir voller Hass war. Ich bekomme von ihr nur Hass und ich versuche die ganze Zeit, offen zu sein.“

In einer anderen Ecke des Camps ätzt Verena zeitgleich gegen Jana: „Sie sagt, sie ist die ganze Zeit wegen mir nicht hier, weil ich so laut bin. Ich bin die störende Person. Sie sagt, ich rede so aggressiv. Nein! Ich red‘ halt einfach so. Ich habe halt ein bisschen mehr Energie. Für mich war das bezeichnend. Ich würde nie am ersten Tag meinen Rucksack auf ein Bett legen, ohne zu fragen. Ich will mich nicht streiten wegen so einem Quatsch, wegen irgendwelcher Bohnen!“ Papis spricht ein Machtwort: „Nicht streiten wegen Essen. Bitte! Kinder sterben in Afrika wegen Essen und ihr streitet hier wegen Essen. Meine Güte! Das ist lächerlich!“

Claudia Effenberg sucht Hilfe bei Medium

„Ich hatte eine Schwester, die leider vor sechs Jahren verstorben ist. Das war schon eine Hardcore-Nummer", berichtet Claudia. Nach einer gemeinsamen, glücklichen Kindheit kam es zwischen Claudia und ihrer Schwester, die auf Mallorca als Zahnärztin arbeitete, zum Bruch. „Meine Tochter hatte so krumme Eckzähne und meine Schwester war dann super sauer auf mich, weil ich das in München hab' machen lassen und nicht extra zu ihr nach Mallorca geflogen bin. Da hat die nicht mehr mit mir gesprochen – sechs Jahre! Zum Ende hin ist sie an Krebs erkrankt und keiner hat mir das gesagt. Ich habe dann von ihrem Sohn einen Brief bekommen: ‚Sehr geehrte Frau Effenberg, hiermit teilen wir Ihnen mit, dass Ihre Schwester am 18. März verstorben ist.' Das ist so schlimm, jemandem nicht Tschüss sagen zu können." Ergriffen hören Cosimo, Djamila und Markus zu. Hilfe, die Geschichte zu verarbeiten, bekam Claudia durch eine Frau, ein Medium: „Sie hat mir damals gesagt, sie hat Kontakt mit meiner Schwester und sie kann halt nicht von dieser Welt weggehen, weil sie sich Vorwürfe macht. Ich soll in die Kirche gehen und mit ihr reden und sagen ‚Ich verzeih' dir' – und von da an war irgendwie alles anders." Cosimo ist ratlos: „Ein Medium – keine Ahnung, was das ist. Ich vermute mal ein Geist oder so. Hab' noch nie welche gesehen oder gehört!"