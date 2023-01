Dschungelcamp 2023: Bei Gigi Birofio liegen die Nerven blank!

Im Dschungelcamp macht sich Djamila Rowe große Sorgen. Denn das Botschaftsluder fühlt sich vernachlässigt. Cosimo Citiolo fühlt sich missverstanden und Gigi Birofio ist auf Entzug, was ihn ordentlich zu schaffen macht.

Djamila macht sich Sorgen: Irgendwie scheint sich keiner für die 55-Jährige zu interessieren, noch nie wurde sie ins Dschungeltelefon gebeten. Bei der Feuerwache teilt Djamila ihre Gedanken mit Verena: „Ich hatte ja noch kein Interview. Ich bin Nummer 13, ich komme zuletzt. Mit mir spricht man nicht!“ Verena kann das nicht glauben: „Willst du mich verarschen? Du hattest noch kein Interview?“ Das Botschaftsluder a.D. ist frustriert: „Vielleicht gibt es mit mir einfach nix zu besprechen? Vielleicht bin ich todeslangweilig. Ich bin nicht da. Ich bin wie ein Geist. Ich bin so völlig undercover. Ich mache mir jetzt echt Sorgen! Waren denn alle schon beim Interview?“

Verena: „Na klar!“ Djamila sinniert weiter: „Ich komme mit einer Nummer, die eigentlich nicht existiert. Kann man die Nummer überhaupt anrufen? Wahrscheinlich vergessen die mich immer, weil ich die Nummer 13 bin und nicht auf deren Zetteln stehe! Es geht nur bis zwölf und die 13 ist nicht da.“ Verena muss sehr lachen: „Vielleicht denken die, du bist meine Maskenbildnerin! Steht denn auf deinem Mikrofon dein Name? Guck mal nach, wahrscheinlich steht da Martin drauf!“

Cosimo Citiolo fühlt sich missverstanden

Die Promis haben sich um das Lagerfeuer versammelt. Das Thema Feuerwache wird angesprochen – und auch Cosimos Verhalten in der Nacht: Während Claudia auf der Dschungeltoilette war, stand Cosimo allein am Feuer. Aber nicht lange: Er nutzte die Gunst der Stunde und legte sich wieder auf seine Matte. Als Claudia ins Camp zurückkam, stellte sie verwirrt fest, dass Cosimo, „die Pflaume“, sie im Stich gelassen hat. Cosimo versucht, sich zu rechtfertigen: „Ich habe zwei Tage gar nicht geschlafen.“ Cosimo möchte, dass es mehr Schichten gibt, damit man mehr Schlaf bekommt.

Jolina kontert: „Es kann ja gar nicht sein, dass du nicht geschlafen hast. Wir haben dich alle schnarchen gehört. Du verdrehst es gerade so, dass du hier das Opfer bist.“ Die Influencerin weist ihn zurecht, er würde dauernd nur jammern, wie schwer sein Leben sei und sehe gar nicht, dass die anderen auch ihren Teil leisten und sie alle gemeinsam im gleichen Boot sitzen. Cosimo fühlt sich ungerecht behandelt, immer bekommt er einen drauf. So auch früher auf der Arbeit, wenn er mal länger Pause gemacht hat, wurde er immer verpetzt – das hat er bei seinen Kollegen nie gemacht.

Regelverstoß von Gigi Birofio

Gigi hat Schmacht! Nachdem seine fünf Zigaretten aufgeraucht sind, sucht der Reality-Star nach neuen Wegen, seinen Konsum zu stillen. „Ich versuche noch, mich zu beherrschen. Aber ich merke, wie meine Lunge versagt. Normalerweise rauche ich eine gute, halbe Schachtel. Ich hoffe, es kommt nicht meine Nervös-Phase, in der ich dann zittere.“ Mit vollem Bewusstsein über seinen Regelverstoß zündet er eine Zigarette nach der nächsten von den anderen Stars an. Sein Handeln hat Konsequenzen: Teamchef Lucas ermahnt ihn und hat ab sofort ein Auge auf ihn! „So dumm bist du“, sagt er zu sich selbst. Am Abend kommt er noch auf eine andere Idee und lässt sich von Jolina Rauch in den Mund blasen, während er an einem Stöckchen wie an einer imaginären Zigarette zieht. Gigi auf Entzug. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ zeigt RTL täglich um 22:15 Uhr. Die Folgen sind im Anschluss bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Dschungelcamp 2023: Start, Kandidaten & Drehort – alle Infos zur Staffel!