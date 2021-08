Dschungelcamp 2022: Geheimplan enthüllt! Erste Details zur neuen Staffel

In diesem Jahr ist die Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. Stattdessen gab es eine Dschungelshow aus Köln. Im kommenden Jahr soll es wieder das richtige Dschungelcamp aus Australien bei RTL geben. Nun wurden erste Details bekannt.

Im kommenden Jahr will RTL wieder das reguläre Dschungelcamp aus Australien zeigen. Nun sind erste Details durchgesickert, denn der Sender setzt auf umfangreiche Hygiene-Maßnahmen. Die Promis brauchen diesmal mehr als nur einen Reisepass, denn die Gesundheit der Kandidaten und Teams steht an erster Stelle.

Kandidaten müssen geimpft sein

Die Kandidaten müssen zwei mal geimpft sein, wie die Bild-Zeitung berichtet. Das reicht aber noch nicht: Trotz Impfung müssen die Stars vor der Show zwei Wochen in Quarantäne. Das bedeutet: Da die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bereits im Januar startet, müssten die Teilnehmer rund um die Weihnachtszeit schon nach Australien fliegen. Die Dreharbeiten nehmen also in der kommenden Staffel deutlich mehr Zeit in Anspruch.

Diesmal wohl kein „Versace“-Hotel

Ein weiteres Problem: Das „Versace“-Hotel liegt in einem anderen Bundesstaat als das Produktionsgelände der Show. Aufgrund von unterschiedlichen Corona-Regeln in den Bundesstaaten müssten die Promis diesmal in einem anderen Hotel untergebracht in unmittelbarer Nähe zum Dschungelcamp untergebracht werden. So soll es keine Störungen im Ablauf geben.

Filip Pavlović ist einer der ersten Kandidaten

In diesem Jahr hat RTL eine Dschungelshow aus Köln, da man eine richtige Staffel in Australien wegen der Corona-Pandemie nicht produzieren konnte. „Bachelorette“-Kandidat Filip Pavlović gewann die Sendung, welcher 2022 dann ins richtige Dschungelcamp einziehen darf. Bisher ha sich RTL nicht zu den Plänen offiziell geäußert. Schon gelesen? Wo liegt das Dschungelcamp? Das ist der Drehort!