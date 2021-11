Dschungelcamp 2022: Steht die Show vor dem Aus?

Im Januar startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Die Show soll nicht in Australien produziert werden, sondern aufgrund der Corona-Lage in Südafrika. Doch genau das wird nun zum Problem: Wegen einer neuen Mutante wurde das Land zum Virusvariantengebiet erklärt.

Erst in diesem Jahr zeigte RTL eine Dschungelshow, weil das ursprüngliche Dschungelcamp in Australien wegen der Gesundheitslage nicht produziert werden konnte. 2022 soll es wieder eine richtige Staffel der Erfolgsshow geben – jedoch nicht in Australien, sondern in Südafrika. Doch genau dort ist nun eine neue Virus-Variante aufgetaucht!

Mutation in Südafrika aufgetaucht

RKI-Präsident Lothar Wieler zeigte sich besorgt und der Flugverkehr zwischen Deutschland und Südafrika ist extrem eingeschränkt. „Das letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist eine eingeschleppte neue Variante, die noch mehr Probleme macht“, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn. Ob das Dschungelcamp tatsächlich dort stattfinden kann, erscheint aufgrund der Situation eher unmöglich.

Muss das Dschungelcamp abgesagt werden?

Und was sagt RTL dazu? „Für das Dschungelcamp wird weiter mit Südafrika geplant, aber natürlich unter Beobachtung der aktuellen Entwicklungen“, erklärt ein Sendersprecher gegenüber DWDL. Vorerst soll die Show alsonicht verlegt oder abgesagt werden – der Sender beobachtet die Lage aber genau. Das australische Dschungelcamp findet in Südafrika statt – da dort die Pandemie aber noch anhält, bleiben die Australier im eigenen Land und demnach wäre das Gelände verfügbar. „Ich habe mir diese Woche selbst ein Bild vor Ort gemacht und wurde sehr positiv überrascht. Dass sich Südafrika auch wunderbar für IBES (Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!) eignet, beweisen unsere australischen Kolleginnen und Kollegen bereits seit vielen Jahren erfolgreich“, sagte RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner vor einigen Wochen. Schon gelesen? Dschungelcamp 2022: Erste Details! Die Show findet in Südafrika statt