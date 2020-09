Dschungelcamp 2021: RTL enthüllt erste Details zur Staffel!

Es geht wieder los: Im Januar startet die neue Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Erfolgsshow erstmals nicht in Australien produziert. RTL hat nun die erste Details enthüllt.

Die TV-Macher stehen während der Corona-Pandemie vor einer riesigen Herausforderung. Dreharbeiten im Ausland gestalten sich daher sehr schwierig – das betrifft nun auch das Dschungelcamp. Denn die neue Staffel wird erstmals nicht in Australien gedreht.

Neue Staffel wird erstmals in Wales produziert

Das Dschungelcamp zieht nach Wales um, wie RTL nun offiziell bekanntgab. Bereits die britische Variante “I’m A Celebrity… Get Me Out Of Here!” wird im Vereinigten Königreich produziert. Die Moderatoren bleiben aber die gleichen: Die neue Staffel werden auch diesmal Sonja Zietlow und Daniel Hartwich präsentieren.

Das Sendekonzept bleibt gleich

Für seine stattlichen Schlösser, malerischen Burgen und urigen Ruinen ist Wales bekannt. Statt Koalas gibt es diesmal Schafe! Am Sendekonzept selber wird sich aber nichts ändern. Denn auch in der neuen Staffel dürfen sich die Promis auf Reis und Bohnen sowie zahlreiche Prüfungen freuen – einfacher wird es auch diesmal nicht. Der Gewinner wird dann zur “König oder zur Königin des walisischen Dschungels” gekürt. Welche Promis in der neuen Staffel dabei sind, ist noch nicht bekannt. Auch der Sendetermin wurde nicht noch nicht bekanntgeben – die Staffel wird aber wie die letzten Jahre offenbar im Januar ausgestrahlt.